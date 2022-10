Una tentadora de 'La isla de las tentaciones' saca a la luz los mensajes que Íñigo Onieva le enviaba mientras estaba con Tamara Falcó

Está claro que la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha convertido en la noticia del mes. Y es que, además, no paran de salir testimonios de chicas que aseguran haber recibido mensajes, mantenido una conversación y hasta incluso relaciones con él.

El último caso es el de Carolina Moura, una de las tentadoras que participó en la cuarta edición de La isla de las tentaciones. La joven de 23 años ha querido sacar a la luz los mensajes que el ex de la marquesa de Griñón le enviaba por las redes sociales.

Ha sido a través de un vídeo de TikTok donde la tentadora ha expuesto a Íñigo Onieva. Asegura que ella no conocía de nada al empresario y que ni siquiera sabía que era el prometido de Tamara Falcó.

Pero, tras comentarlo con su madre, que sí estaba al tanto de la historia, la joven decidió cotillear el Instagram de Onieva, llevándose con ello una inesperada sorpresa.

"Seguir también", era lo que recomendaba la red social cuando entró en su perfil. Fue entonces cuando Carolina pulsó sobre la pestaña de sus mensajes privados y descubrió que Íñigo le había escrito en septiembre de 2021, fecha en la que la relación con la socialité estaba en su mejor momento.

"Te queda fenomenal el corte de pelo", "Muy guapa" y "Feliz cumpleaños", eran algunos de los mensajes que le había mandado. "Debe ser que le restringí en algún momento de mi existencia, es que no lo sé", declara la chica, ya que desconocía haber visto los textos.

Carolina Moura, tentadora de 'La isla de las tentaciones 4'. MEDIASET

Tras descubrir esto, Carolina le quiso enviar un mensaje de apoyo a la hija de Isabel Preysler: "Mira, Tamara, más vale sola que mal acompañada, porque solo Dios sabe cuántas más habrá."

Aparte de para Falcó, también tiene un mensaje para Onieva: "Si tienes novia y tenéis una relación cerrada, ¿qué haces escribiéndole a tías así? No es para hacerte su amigo, yo sé que no. Todos sabemos que no".