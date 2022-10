Tamara Falcó se desmarca de las acusaciones de homofobia tras su congreso en México: "Jamás desearía el mal a nadie"

Tamara Falcó ha emitido un comunicado a través de Instagram para pronunciarse sobre las críticas que recibe desde el pasado fin de semana con motivo de su intervención en el Congreso Mundial de las Familias en Ciudad de México.

La aristócrata opinó que la humanidad atraviesa "un momento muy complicado" por los "tipos distintos de sexualidades" y lugares donde poder "ejercer el mal", una valoración por la que ha sido señalada por homófoba. Sin embargo, dado el impacto que ha generado su discurso en los medios de comunicación y en las redes sociales -incluso Jorge Javier Vázquez la criticó abiertamente- Falcó se desmarca de estas acusaciones.

Cinco días después de saltar la polémica, la socialite ha matizado sus palabras: "Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba, nada más lejos de la realidad. La palabra 'desviaciones' hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja".

En este sentido, la influencer, de 40 años, ha recalcado que su mediática ruptura con Íñigo Onieva "no es un tema del que quiera volver a hablar en público". "Siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración", ha lamentado, pues la semana anterior al congreso su nombre resonaba por una infidelidad del empresario, con el que se había prometido.

No obstante, Falcó ha pedido disculpas a quienes se sintieran ofendidos por su discurso, destacando que no era su intención. "Pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos aún incitaría al odio", ha zanjado.