En medio de la polémica que envuelve a su hermana, Tamara Falcó, por las declaraciones que dio en un congreso ultraconservador en México, Ana Boyer ha viajado este miércoles hasta Barcelona, donde la prensa, durante la celebración de un evento, le ha preguntado por la marquesa.

Boyer primero ha respondido a las dudas sobre la infidelidad de Íñigo Onieva a Falcó. "Tamara confiaba en él y nosotras también", ha avanzado, dejando caer que su familia desconocía las mentiras del empresario, quien llegó a prometerse con la aristócrata.

"Todos queremos que encuentre la felicidad y si ella es feliz, nosotros también", ha admitido, asegurando que ella no ha hablado con el diseñador de coches, ya que, en sus palabras, los que tienen que tener una conversación son él y la ganadora de MasterChef, nadie más.

"A nosotros lo que nos interesa es que ella sea feliz. Es lo único que nos importa", ha vuelto a resaltar antes de meterse en terreno pantanoso, pues los periodistas le han preguntado sobre las controvertidas palabras de Falcó el pasado fin de semana: "Hay tantos tipos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal".

"Yo he estado de viaje ahora y no sé exactamente a qué os estáis refiriendo. Algo he oído de eso, pero la verdad es que me extraña mucho. Tamara, puedo decir tajantemente que siempre ha sido muy respetuosa en todos los sentidos", ha defendido.

Boyer ha dicho que siempre ha visto a su hermana "respetando". Y finalmente, ha zanjado: "Me sorprenden muchos esos comentarios. Tiene que ser algo fuera de contexto o que se ha malinterpretado".