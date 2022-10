Britney Spears responde a las disculpas de su madre: "Cógelas y vete a la mierda"

Lynne Spears utilizó Instagram para disculparse y el mismo canal ha utilizado su hija para contestarle. La primera dijo: "¡Britney, toda tu vida he hecho lo posible por apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda! Lo he intentado todo y te quiero mucho". Britney Spears, sin embargo, ha sido algo más directa.

La artista de éxitos como Womanizer o Toxic ha tardado algo más de un mes en contestarle y, cuando lo ha hecho, ha sido mucho después de utilizar el largo texto para rememorar y reflexionar sobre los tratamientos médicos y psiquiátricos a los que estuvo obligada a someterse por la tutela paterna y que, en su opinión, nadie de su familia puso en duda porque les convenía.

"Durante 13 años tuve que reunirme con médicos semanalmente para sacar a relucir mi pasado, ¡y eso solo empeoró las cosas!", ha comenzado Britney una publicación que vieron sus casi 42 millones de seguidores en Instagram, pero que ya está borrada, como por otra parte viene siendo habitual en este tipo de post de la cantante de 40 años.

"En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, joder, todo la audiencia [de sus espectáculos]… ¡O estaban drogados o bien borrachos hasta la médula! Yo era la que hacía el papel de mujer que no quiere cambiar las cosas porque sabía que mi padre me mandaría a alguna institución si no cooperaba... ¡Incluso en Estados Unidos, la tierra de la libertad!", ha continuado la artista, muy crítica con el sistema norteamericano.

Asimismo, añadió que si fuera por su padre, James Spears, así pasaran los años ella seguiría "encerrada". "¡Ninguna persona me defendió! Así que mamá, ¡coge tus disculpas y vete a la mierda!", ha escrito Britney, que también tiene un mensaje a "todos los médicos que jodieron" su mente: "¡Rezo para que todos ardáis en el infierno!".

"¡Bésame el maldito culo, mamá!", ha finalizado Britney su mensaje, que para más inri estaba junto a una imagen con una cita de la autora estadounidense Rita Mae Brown que reza: "Una de las claves de la felicidad es un mal recuerdo". Lynne Spears no se ha pronunciado ante esto.