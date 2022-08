La madre de Britney Spears responde a las acusaciones su hija: "He hecho lo posible por apoyar tus sueños y deseos"

Britney Spears se siente finalmente libre después de 13 años de la estricta y polémica tutela de sus padres. Por ello, aunque con arrebatos de arrepentimiento, la cantante está sincerándose sobre todo lo que ha vivido en este tiempo.

Recientemente, la artista, que acaba de lanzar una colaboración con Elton John, publicó en sus redes un vídeo de 22 minutos en el que culpaba a sus padres de su tormento.

"Literalmente me mataron. Sentí que mi familia me tiró. Actuaba para miles de personas por la noche en Las Vegas, la emoción de ser un artista, las risas, el respeto… Era una máquina. Yo era una maldita máquina, ni siquiera un humano. Fue una locura", aseguró. "Me pusieron en un estado mental ignorante para hacerme sentir que los necesitaba y me dijeron 'Si no haces lo que decimos, te mostraremos quién es el jefe'".

Además de otros oscuros detalles, y de confesar que ha rechazado la oferta de Oprah Winfrey para contar su historia en una entrevista, principalmente narró el calvario que vivió a causa de sus padres. Aun así, más tarde eliminó el vídeo.

Sin embargo, su madre ha reaccionado. Lynne Spears, a quien Britney señaló directamente como causante de los abusos que había vivido, ha intentado en más de una ocasión un acercamiento a su hija, pero la artista se niega.

De nuevo, ha vuelto a enviarle un mensaje, esta vez mediante una publicación en Instagram en la que aparece una foto de ambas. "¡Britney, toda tu vida he hecho lo posible por apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades!", escribió.

"¡Nunca te he dado ni te daré la espalda! ¡Tus rechazos a las innumerables veces que he llamado me hacen sentir desesperada! Lo he intentado todo", sostuvo Lynne Spears. "Te quiero mucho, pero esta charla es solo entre tú y yo, cara a cara, en privado".