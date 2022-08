La cantante Britney Spears sigue aumentando sus propias polémicas. Esta vez ha sorprendido a todos al publicar en las redes sociales un vídeo de 22 minutos, que después eliminó, en el que hablaba sin escrúpulos sobre las consecuencias de su tutela, además de revelar datos importantes sobre su vida.

A pesar de que soltaba todo tipo de información relevante, Spears ha asegurado que no gana nada con esas revelaciones: "Tengo ofertas para hacer entrevistas con Oprah y mucha gente por mucho dinero, pero es una locura. No quiero nada de eso. Para mí, va más allá de una entrevista formal".

"Literalmente me mataron. Sentí que mi familia me tiró. Actuaba para miles de personas por la noche en Las Vegas, la emoción de ser un artista, las risas, el respeto… Era una máquina. Yo era una maldita máquina, ni siquiera un humano. Fue una locura", aseguraba la cantante sobre la presión a la que se vio sometida.

También confirmó que entró por obligación en un centro de salud mental en 2019 porque se opuso a realizar un movimiento de baile durante sus ensayos. Precisamente allí vivió situaciones difíciles de acoso.

"Me pusieron en un estado mental ignorante para hacerme sentir que los necesitaba y me dijeron 'Si no haces lo que decimos, te mostraremos quién es el jefe'", confesaba.

Spears se muestra indignada con la situación que estaba viviendo puesto que no entendía nada: "Yo estaba como, '¿Por qué están haciendo esto?'". Además, asegura que su padre le dijo: "No te vayas, vamos a ir a juicio y vas a perder. Tengo mucha más gente de mi lado que tú. Ni siquiera tienes un abogado, así que ni lo pienses".

La cantante desvela que se apoyó en su asistente para sobrellevar las prohibiciones de su padre. "Mi mayor temor era '¿Qué haría mi papá si hiciera algo mal? ¿Qué pasa si me encuentran? ¿Qué harían?' … Y ella me miró y dijo: '¿Estás bromeando, Britney? Tu papá nunca te haría eso'", relataba.

Finalmente, Britney Spears dice la principal razón por la que subió ese vídeo, que más tarde fue eliminado: "¿Cómo diablos se salieron con la suya?¿Cómo hay un Dios? ¿Existe un Dios? Estoy compartiendo esto porque quiero que la gente sepa que solo soy persona. Me siento victimizada después de estas experiencias. ¿Cómo puedo reparar esto si no hablo de ello?".