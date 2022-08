Elton John y Britney Spears lanzan 'Hold me closer', una colaboración que se sembró hace casi una década

Los cantantes Elton John y Britney Spears, dos de los artistas más icónicos de todos los tiempos, han lanzado Hold me closer. Se trata de su primera colaboración, que tiene su origen hace casi una década, cuando en 2014 ambos se conocieron en la 22ª fiesta anual de los premios de la academia de la fundación Elton John contra el SIDA.

Tras ese primer encuentro y un año después, la autora de Toxic confirmó en Twitter su amor por Tiny dancer, el clásico de Elton John de 1971. Ese mensaje fue un punto de inflexión puesto que de él surgió la idea de la colaboración.

Después de muchos años, los artistas se reunieron este verano para hacerlo realidad y al propio John supo desde un primer momento que la voz de Britney daba el toque perfecto a la canción.

Hold me closer promete ser una de las canciones del verano y su lanzamiento también marca la primera nueva música de Britney Spears desde 2016, lo que supone un gran paso para su carrera.

"Estoy absolutamente encantado de haber tenido la oportunidad de trabajar con Britney Spears; ella realmente es un icono, una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos y suena increíble en este disco. La quiero mucho y estoy encantado con lo que hemos creado juntos", ha dicho Elton John sobre su compañera.

Por su parte, Britney Spears ha reconocido la ilusión que le ha generado este reto: "Me sentí muy honrada cuando el increíble Sir Elton John me pidió que me uniera a él en una de sus canciones más icónicas. ¡Estamos muy emocionados de que los fans lo escuchen!".

La canción, que está producida por Andrew Watt, es un giro contemporáneo de Tiny dancer, pero también presenta elementos de otras canciones clásicas del legendario catálogo de Elton John pues incluye The one y Don't go breaking my heart.