Britney Spears responde tajante al intento de acercamiento de su madre: "Qué atrevida eres con tus palabras, abusaste de mí"

No es la primera vez que Britney Spears lanza un mensaje incendiario, deja que sus seguidores y las redes lo difundan y lo borra en cuestión de pocas horas. Es lo que ha hecho precisamente con una contundente respuesta a un intento de reconciliación que le había propuesto su madre a través precisamente de varias entrevistas. La cantante tiene claro que quiere alejarse todo lo que pueda de su familia y Lynne Spears, a quien ya acusó de ser cómplice de su padre, los médicos y los abogados durante la tutela de 13 años, no es una excepción.

La intérprete de éxitos como Toxic o Womanizer, de 40 años, dejaba bastante claro en ese mensaje borrado que su madre no estuvo jamás para ella cuando la necesitó a través de varios momentos que ella recuerda con claridad como errores maternales. Algo que no está dispuesta a pasar por alto cuando se entera de que Lynne quiere retomar la relación con ella gracias a su micrófono público.

"Oye, mamá, ¿les has contado ya a todos que me escondías el café cada mañana? ¿Les has contado cómo me despertaba cada mañana deseando un café y en la cocina solo encontraba fotografías de Jamie Lynn y Maddie [su hermana y su sobrina], ninguna mía? Y cada mañana yo ponía una foto en la que salíamos todas juntas y tú, antes de que me despertara, la escondías de nuevo", ha rememorado Britney, que ha continuado con sus recuerdos.

"¿Les has contado ya que te invité a mi casa de la playa y que allí me quitabas las llaves del coche? ¿Les has contado que me obligaste a ir a tres reuniones semanales de Alcohólicos Anónimos aunque jamás probé el alcohol? Y luego te ibas y fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es que es un chiste! Me arruinaste completamente", ha añadido la artista.

Britney Spears just called her mom (Lynne) out on Instagram! 😃💅 #BritneyArmy pic.twitter.com/uAD1hjDkrF — ✨️Promo Spears✨️ (@PromoSpears) July 26, 2022

Además, la tacha de "hipócrita" por salir ella y emborracharse con la exesposa de su hermano, Graciela Sánchez: "¿Les has contado ya que la tutela comenzó mientras que tú y la esposa de Bryan salíais cada noche y bebíais vino y os echabais fotos sin que yo pudiera ir a ningún lado o siquiera tener novio?".

"Pero qué atrevida eres con tus palabras sabiendo cuánto daño me hacen. Ni siquiera me da risa… Tú abusaste de mí. Sí. Y te lo diré siempre por cómo me sorprende que sigas fingiendo ser la madre cariñosa que le aseguras a Dios ser en tus oraciones", finaliza.

Britney, que durante el texto se queja además de que ni ella ni su antiguo abogado ni un amigo le contestaban los mensajes desde dentro del centro psiquiátrico donde la internaron y donde decía que tenía miedo, ha recibido respuesta por parte de Lynne, que ha subido una captura de pantalla a su Instagram, donde no publicaba desde el año pasado, pidiéndole a su hija que no recorte la conversación porque ella sí que le respondió.