Britney Spears regresa a la música con una colaboración con Elton John

Han sido muchos años, pero poco a poco está retomando su carrera musical. Y lo más importante: a su manera. Britney Spears, a pesar de tener claro que ahora prefiere disfrutar de la vida sin la tutela paterna y que no desea regresar a las giras, los videoclips y todo lo que conlleva la industria, sí que vuelve a sentir esa necesidad de que sus fans escuchen de nuevo su voz. Y si hace poco lo hacía enseñando una nueva versión de Baby One More Time que no le dejaron sacar en su momento, ahora lo va a hacer de la mano de un amigo: sir Elton John.

Según ha podido saber Page Six, John ha querido ayudar a la artista de 40 años por verse reflejado en aquella espiral silenciosa en la que él también estuvo sumido tanto tiempo, aunque los motivos fuesen diferentes. De ahí que le hiciera una propuesta que, según ha sabido el medio estadounidense, ya se ha materializado: una nueva versión de su clásico de 1971 Tiny Dancer.

Aparte de que la canción venga pintiparada, aseguran que el dueto no ha visto la luz pero ya está realizado: este tuvo lugar la semana pasada en un estudio de grabación de Beverly Hills, donde ambos dieron lo máximo para esta versión modernizada y a dos voces de la famosa canción. Según algunas fuentes, el sencillo será lanzado por Universal Music el próximo mes de agosto.

"Esto fue idea de Elton y Britney es que es una gran fan de él. Han grabado una nueva versión de Tiny Dancer y es increíble. Britney ha estado en el estudio de Beverly Hills la semana pasada con él, con Elton, para una jornada de grabación supersecreta y que supervisada por el productor, Andrew Watt", ha dicho el informante.

De esta forma, el que fuera Productor del Año 2021 para los premios Grammy (Watt está detrás de los éxitos de Miley Cyrus, Sam Smith, Lana del Rey, Justin Bieber o Shawn Mendes, entre otros) será quien dicte cómo suena este regreso de Britney a la música, aunque, añaden las fuentes: "Le han mostrado el tema a la gente de su compañía discográfica y están todos conmovidos. Es muy bueno. Quieren que sea un éxito del verano. Britney, además, está oficialmente de regreso y está totalmente emocionada".

Hay que tener en cuenta que Britney no lanza ningún sencillo oficial desde el año 2016, cuando salió a la luz su tema Slumber Party. Además, por supuesto, es su primera decisión propia con respecto a la música desde que comenzase su tutela hace algo más de 13 años, la cual acabó el pasado noviembre.