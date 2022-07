Britney Spears sorprende con una nueva versión de 'Baby One More Time' que no le dejaron sacar durante su tutela

Sus casi 42 millones de seguidores no se lo podían creer. Por fin ocurría. Por fin Britney Spears volvía a cantar. Por gusto. Sin que anduviera de por medio su padre, James Spears, su tutela, sus contratos para trabajar en Las Vegas. Nada. Que ella, motu proprio, sacase la voz que le dio la fama de forma pública. No lo hacía desde hacía casi 14 años. Y, además, no pudo escoger canción más icónica.

A sus 40 años, la artista publicó un vídeo en el que aparece cantando su mítica ...Baby One More Time, el tema con el que en 1998 comenzaría su andadura profesional y se iniciaría el apodo de Princesa del Pop. Pero lo importante aún así es que no la canturrea de manera baladí, sino para criticar las prácticas abusivas que ha sufrido por parte de su padre y, con él, parte de la industria.

"Esta soy yo ayer, lavando la ropa y separándola. Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz, tal vez demasiado, y aquí estoy, jugando en mi casa con una versión diferente del Baby", escribe Spears, que cambia la letra, la entonación y parte de la melodía en una versión que, según explica, quería dejar para la posteridad y no le dejaron.

"¡Pues yo pedí hacerla porque la quería desde hace 14 años! Una versión diferente de Baby, para que los productores se lo curraran de verdad y la montaran, pero el equipo me dijo que no", ha explicado Britney sobre cómo funcionaban las cosas bajo la tutela de su padre, de 70 años. A cambio, explica, le ofrecían "una versión con cuatro chicas, mi hermana incluida, haciendo un remix de cinco minutos de cuatro canciones" que para ella, decía, no suponía ningún esfuerzo.

"¡Me han arruinado, me han hecho sentir vergüenza y me han hecho creer que no soy absolutamente nada!", agrega Britney, quien explica que ha querido compartir el vídeo porque es "consciente" de que su "amor y pasión es cantar", pero que su familia ha conseguido que se sienta "ridícula". Sin embargo, añade que no va a "ser la víctima" y que nadie, haciendo un juego de palabras con la famosa canción, va a "golpearla una vez más".

Y, además, tiene una excusa para quienes crean que esto es el comienzo de una nueva etapa musical para ella: "Seguro que ahora los músicos más tiquismiquis piensan que es horrible o mala [la versión]. Bueno, pues cuando soy mala, soy mejor. Ahora me dirán 'Pero ve y hazla ahora después de 14 años de estar pidiéndolo y hablando de ella'. Yo me partí el lomo y acabaron encerrándome en mi casa. No, es demasiado tarde. A mí me lo arruinaron todo".