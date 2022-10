RTVE continúa inmerso en la candidatura de Eurovisión Junior 2022, pues aún está abierto el proceso de selección de la canción y María Eizaguirre anunció que habían recibido hasta entonces 247 temas. Lo que sí presentaron ya fue a su representante, Carlos Higes, un joven valenciano de 11 años que afronta el reto con mucha ilusión. Sin embargo, no es su primera vez en televisión.

"No sé cómo vamos a quedar, pero daré lo mejor de mí para traernos la victoria para España", comentó el cantante en la rueda de prensa. "Hace unos años lo veía por televisión y ahora estar dentro es flipante. Solo me queda vivir la experiencia y pasármelo en grande".

Sin duda, el artista va con ganas, y tiene tanto experiencia sobre los escenarios como frente a las cámaras. Y es que Carlos Higes ha salido este mismo año en televisión, en concreto, en La Voz Kis 7 de Antena 3.

El joven nacido en 2011, que tiene formación en canto y piano, participó en la última edición del talent musical este 2022. En las audiciones a ciegas deslumbró a Aitana con su This Is Me, de la película El Gran Showman.

De hecho, de los 17 integrantes del equipo de niños de la triunfita, quedó en cuarta posición e interpretó Manos de tijera, de Camilo, en la semifinal.

Esta no es la primera vez en la que un artista representante de Eurovisión Junior sale de La Voz: pues Melani García, representante de 2019, concursó en el talent en 2018; y Levi Díaz fue concursante y representante en 2021.