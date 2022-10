El Joaquín más íntimo: familiar, enamorado desde hace dos décadas de su mujer, Susana Saborido, y un gran equipo junto a sus hijas

Joaquín Sánchez triunfa en televisión. El estreno de su nuevo programa en Antena 3, Joaquín, el novato, arrasó en audiencia, teniendo uno de los mejores estrenos de los últimos años: un 29,5% de cuota de pantalla y 3.015.000 espectadores, unas cifras de antes de la fragmentación de audiencias y las nuevas pantallas.

En este espacio, que bebe de Bertín Osborne, el futbolista del Betis ejerce de entrevistador y personaje. En el estreno lo hizo junto al chef David Muñoz, con el que compartió cocinado y confidencias.

Hablando de coincidencia, si Joaquín intentará en cada programa sacar el lado más desconocido, curioso e interesante de sus invitados, respecto a lo que se conoce de su faceta más íntima es más bien poco.

Pese a su personalidad afable y abierta, el jugador siempre ha mantenido un cuidado hermetismo. Lo que sí se sabe es que suma más de dos décadas de amor con Susana Saborido, a la que conoció gracias a un amigo en común.

La colaboradora televisiva, aunque en un principio tuvo reticencias a la hora de salir con el futbolista, ya muy conocido por aquella época, le acabó dando en 2005 el 'sí, quiero' en una boda celebrada en el Puerto de Santa María (Cádiz) atestada de gente.

Joaquín y su mujer, Susana. GTRES

"Se desbordó porque no esperábamos a tanta gente. Mi hermano me dijo: 'Joaquín, que hay gente de la playa cogiendo sitio'. No he visto más gente en mi vida", contó el jugador, sobre el enlace.

Susana, con la que ha formado una bonita familia, es su auténtico faro cuando sale del terreno de juego o, ahora, se apaga el piloto de la cámara. Es decir, cuando llega los momentos de calma, el día a día.

Y es que, solo un año después de su enlace, en 2006, nacía su primera hija, Daniela, de 16 años. Solo un día después, pero de 2010, llegaba al mundo la benjamina de la casa, Salma.

"Mis dos hijas son muy exigentes, pero no solo en la televisión. También en el fútbol. Hoy es el cumple de mi hija Daniela y mañana el de mi pequeña, yo lo cuadro todo", contó, entre risas, la nueva estrella televisiva.