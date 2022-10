Se recrudece la guerra entre Antonio David y Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez. El ex guardia civil ha reaccionado a las últimas acciones de su ex y del presentador, y ha lanzado un duro ataque contra ellos.

"El asunto es que Jorge Javier continúa con ese acoso y derribo, desprestigio, burla y ridiculizar la imagen de mi hija todos los días que puede", expone en su canal de YouTube el excolaborador de Sálvame.

"Me llama muchísimo la atención que una cadena privada, con un presentador estrella, le den riendas y la libertad para poder jugar al acoso, como lo está haciendo con mi hija", sostiene.

Y anuncia: "Yo, desde aquí, quiero decirle a Jorgeja que todo esto llegará el momento en el que tú te tengas que sentar ante la justicia y responder por lo que estás haciendo. Es decir, esto no es gratuito". Sobre este tema, indice Antonio David: "Tendrás que responder ante la justicia. Por lo tanto, continúa con esa actitud misógina, continúa con esa actitud deplorable que no se podría permitir en una cadena de televisión como estamos acostumbrados a ver a muchas mujeres y entre ellas a mi hija".

En cuanto a su ex, Rocío Carrasco, que tilda de "nueva amigui" del presentador, dice: "Los consejitos (a su hija Ro), a su madre. A esa con la que tú te vas al teatro y dices que te measte de la risa. Vamos, no voy yo con vosotros dos al teatro, así me paguen. Los consejos, a tu nueva amigui. A esa de la que tú hablabas hace años y no en buenos términos, pero ahora sois amiguis".

En este punto, el extertuliano vuelve a hablar de su hija, refiriéndose al presentador y a su expareja: "Demasiado bien está y se encuentra ella después de todo el daño al que vosotros le habéis sometido. Al que su madre le ha sometido. Pido todos los días a Dios que no ocurra nada. Estáis jugando con la salud mental. Eres un misógino, tío. Te comportas como tal y lo que estás haciendo no te lo deberían de permitir ni tus jefes ni tu cadena. Pero te dejan hacer lo que te da la gana".