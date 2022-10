El Prime Day de octubre ya está aquí y con él todos los servicios de Amazon en oferta (¡con meses de suscripción gratis!)

La cuenta atrás para el nuevo Prime Day de Amazon ha comenzado, por eso las ofertas en todos los servicios de la plataforma se han disparado. El próximo 11 y 12 de octubre será cuando descubramos los descuentos exclusivos del gigante de las ventas online como si de un Black Friday se tratase. Recuerda que para celebrar también este nuevo Prime Day de octubre deberás hacerte vip. Y, ahora, sale mejor que nunca, ya que tendrás ofertas increíbles como los cuatro meses gratis de Music Unlimited o los tres (¡en vez de uno!) de Kindle Unlimited para que leas o escuches música sin límites.

Pero, no son las únicas ventajas que tendrás si te unes al club de Amazon, el resto de servicios como Prime Video o Amazon Student también están de oferta. Así que, es el mejor momento para pasarse al lado Prime y disfrutar de los días de ofertas exclusivas (¡y de meses gratuitos de servicios muy solicitados!). Desde 20deCompras no queremos que te pierdas ningún descuento de esta fiesta del ahorro ni tampoco ningún servicio gratuito, así que te destacaremos las mejores ofertas, pero el primer paso es unirte al club de Amazon para disfrutar de todas las ventajas.

Una vez que te has pasado al lado Prime, te has pasado a lo gratuito, porque puedes disfrutar desde ya de las ofertas con meses gratis en todos sus servicios. Por ejemplo, si siempre has querido tener más de un millón de títulos disponibles gratis para leer sin límites y nunca te has lanzado a suscribirte, si lo haces ahora tendrás tres meses gratis, en vez de solo 30 días.

Algo parecido pasa con el servicio Amazon Music Unlimited con ¡cuatro meses gratis!, si eres Prime. Piensa que hay un catálogo de 90 millones de canciones, que no tendrás que pagar hasta dentro de mucho. Tendrás acceso a todas y siempre sin anuncios, claro. No es de extrañar que esta plataforma se esté colocando como una de las favoritas del streaming musical. Además, dispone del servicio de escucha sin conexión con saltos ilimitados.

Los catálogos de las plataformas streaming tienen todo el contenido que queremos ver, su influencia es imparable. Han llegado para quedarse. Y, si además de series originales, como la nueva de 'El Señor de los anillos', se incluyen canales propios, la oferta vale el doble. Y, precisamente este es el caso de Amazon Prime Video que posee una oferta infinita de contenidos y canales.

¿Eres estudiante?

Si eres estudiante esto te interesa aún más, porque tienen multitud de ventajas al alcance de tu mano y con la fiesta del ahorro a la vuelta de la esquina se multiplicarán. Si te suscribes ahora, durante un tiempo de prueba tienes acceso a todos los servicios de Amazon que pagan los clientes Prime, junto a otros como el envío gratis de productos. En cuanto a los servicios, está incluido, por ejemplo, el servicio streaming de Amazon, Prime Video, y podrás acceder al catálogo completo, así que sí, podrás ver la nueva serie: 'Los anillos del poder'.

También incluye otros servicios muy jugosos como: Prime Gaming. Este da acceso a juegos gratuitos cada mes y acceso vip a Twitch (¡y otros servicios de entretenimiento!).

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

