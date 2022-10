A la vista un nuevo Prime Day de Amazon: de las fechas a la suscripción que necesitas para acceder a las ofertas

La inmediatez reina en nuestro día a día y, dado este carácter apremiante con el que nos enfrentamos a nuestra rutina, nuestras compras también se ven afectadas. A pesar de que el comercio electrónico no deja de ganar adeptos, nos encanta poder disfrutar en el momento de nuestras nuevas adquisiciones, algo que no siempre es posible si apostamos por los ecommerces... A no ser que apostemos por martketplaces que nos envíen nuestras compras al día siguiente a casa (¡o a donde nosotros queramos!). ¿Conoces el servicio Prime de Amazon? Este club premium del gigante del comercio online nos permite, mediante una suscripción, disfrutar de estos envíos rápidos y de otras ventajas.

Si todavía no lo has probado, este servicio te ofrece 30 días gratuitos para que puedas comprobar todas sus bondades. Una ventaja que te va a venir muy bien para este mes de octubre, ya que Amazon celebra los próximos días 11 y 12 de octubre una nueva fiesta de descuentos, sus Ofertas Exclusivas Prime (Prime Early Acces Sale, en inglés), un Prime Day otoñal con el que el gigante del comercio online se adelanta al Black Friday para ofrecer a sus usuarios promociones irrechazables para que no tengamos que esperar hasta finales de noviembre para conseguir aquello que necesitamos. Eso sí, para acceder a estos descuentos tienes que pertenecer a su club Prime. ¿No crees que merece la pena aprovechar sus 30 días de prueba gratuitos?

¿Más Prime?

Si bien es cierto que el club más grande de Amazon, Prime, es el que tiene unas ventajas más generalizadas, como los envíos gratis o el acceso a su canal de streaming de películas y series, no es el único al que han aplicado una promoción para festejar que celebran sus primeros Prime Day de otoño. ¿Quieres saber cuáles son y si puedes beneficiarte de las ofertas aplicadas?

Tres meses gratis (¡o cuatro si eres Prime!) de música ilimitada . Music Unlimited nos permite acceder a un catálogo de 90 millones de canciones, por lo que estamos seguros de que vas a encontrar el estilo que encaja contigo o aquellas propuestas adecuadas para cada momento. ¡Y sin anuncios!

. Music Unlimited nos permite acceder a un catálogo de 90 millones de canciones, por lo que estamos seguros de que vas a encontrar el estilo que encaja contigo o aquellas propuestas adecuadas para cada momento. ¡Y sin anuncios! Tres meses gratis (¡en vez de uno!) de lectura electrónica. Hacerse ahora Kindle Unlimited se traduce en más de un millón de títulos por cero euros durante tres meses; ¡y no solo tienes disponibles novelas! También una selección de revistas sobre moda, hogar o viajes y multitud de sagas completas, tanto juveniles como adultas.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.