Revolución de los alumnos de una escuela de Barcelona para que una compañera de clase con autismo tenga un monitor de piscina

Los alumnos de primer curso de Primària de la Escola Teixidores de Gràcia, un centro escolar público de Barcelona, han hecho frente común para que una de sus compañeras de clase, Abril, pueda añadirse a la actividad de piscina con ellos. Los pequeños se negaron a hacer clase de natación hasta que a Abril, que es autista, se le asignase un monitor de apoyo para que la ayude a bañarse. Toda la comunidad educativa de este centro se ha movilizado para que la alumna pueda contar con este recurso, un objetivo que han conseguido colectivamente este mismo miércoles.

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Barcelona, Abril dispondrá de un monitor de piscina específico para ella a partir del martes de la semana que viene, por lo que toda la clase volvería a realizar el cursillo de natación a partir de esa fecha con normalidad.

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de la escuela no había recibido todavía la notificación oficial, este miércoles por la tarde, y tampoco habían sido informados los padres de la niña. Por lo que la noticia les ha cogido de sorpresa por los medios de comunicación.

Los compañeros de Abril no hicieron clase de natación el pasado martes y en lugar de eso lucieron pulseras y carteles con el siguiente mensaje de apoyo a ella: "Si l’Abril no es banya, jo tampoc" (Si Abril no se baña, yo tampoco).

La persona que da apoyo a la menor en el centro escolar no se puede bañar con ella porque no lo contempla el seguro por lo que el consistorio barcelonés ha decidido buscar a un monitor de apoyo para que pueda realizar la actividad deportiva.

El Ayuntamiento paga una hora a la semana de clases de natación a todos los alumnos de primero de Primària de las escuelas de la ciudad dentro del programa 'Jo nedo' (Yo nado) del que forman parte 8.600 niños y niñas, un millar de los cuales con necesidades educativas específicas.

El Institut d’Esports ha resuelto desde el inicio del curso escolar 2022-2023 27 peticiones de escuelas solicitando monitores de apoyo a alumnos con necesidades especiales dentro de 'Jo nedo' y está gestionando otras 18 solicitudes dentro del horario lectivo, es decir, de clases ordinarias. Una de ellas es el caso de la pequeña Abril.