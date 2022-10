Paris Hilton se plantea aumentar la recompensa de 10.000 dólares por su chihuahua desaparecido

Está desconsolada. Ni con el equipo que contrató de detectives, médiums y drones para encontrar su querido chihuahua Diamond Baby, básicamente uno de lo más inseparables compañeros de vida que tiene, lo ha encontrado. Paris Hilton quiere a su perro de vuelta y no va a escatimar en gastos. De ahí, claro, que haya pensado en aumentar la recompensa que ofreció en su momento.

Ha pasado casi un mes (tres semanas) desde que se confirmara públicamente la desaparición de DB, habiendo ofrecido la socialité hasta 10.000 dólares por quien contribuya, o bien con el propio perro o bien con información crucial, a que regrese a casa. "Tengo el corazón roto, estoy devastada", admitía en una breve conversación con el portal TMZ.

"Todos me dicen que está viva, que alguien la tiene y que está segura", ha dicho Paris sobre lo que le comentan sus especialistas en el terreno sobrenatural acerca de su mascota, así como que ella quiere aumentar la recompensa, algo que sin embargo le han desaconsejado, pues podría hacer que otros potenciales ladrones fijasen su objetivo en otros de sus animales.

"Me han dicho que sería peligroso, que otras personas podrían intentar secuestrar a mis perros o incluso irrumpir en mi casa. Pero es que estoy dispuesta a hacer lo que sea para recuperar a mi bebé", ha dicho la empresaria, quien en su último post en Instagram se ha quejado precisamente de la mala fe de cierta gente obcecada en el dinero que no tiene en cuenta sus sentimientos.

Aprovechando que este martes era el Día Mundial de los Animales, la DJ de 41 años ha pedido a cualquier persona que ame a los animales que le ayuden a encontrar a Diamond Baby.

"Desde que hice la publicación de la recompensa, ha habido MUCHAS personas crueles que se han acercado a darme falsas esperanzas y pistas solo para reclamar el dinero", ha dicho, así como ha reincidido en que ha estado a punto de aumentarla pero que no lo ha hecho por no poner a sus otros perros y a sí mismo "en peligro" ante "personas enfermas".

"Sé que, por mucha gente cruel que haya en este mundo, también hay gente bella, amable y cariñosa y me aferro a esa esperanza, la de que una buena persona tenga a Diamond Baby y me lo traiga de vuelta. La echo tanto de menos que me duele el corazón cada minuto de cada día. Únicamente quiero estrecharla entre mis brazos de nuevo", ha finalizado, incluyendo la dirección de correo electrónico que han creado ad hoc para su recuperación.