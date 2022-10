Muere el publicista Dan Wieden, creador del slogan 'Just Do It', de Nike

Si los guionistas de cine o series a menudo permanecen en el anonimato a pesar de que su trabajo sea un éxito, no es diferente el trabajo de los publicistas, los profesionales que diseñan campañas o anuncios. Era el caso de Dan Wieden, cofundador de la agencia Wieden+Kennedy, que ha fallecido a los 77 años.

Wieden era muy conocido en la industria y también por el gran público, aunque solo fuera por uno de sus trabajos más destacados: fue el creador del conocido eslogan Just Do It [Simplemente, hazlo], de Nike.

Dan era redactor publicitario en una pequeña agencia de Portland hace ya casi 40 años, y por entonces ya trabajaban para Nike, junto con su socio David Kennedy (fallecido el año pasado). Con él fundó su agencia Wieden+Kennedy, en 1982.

En la actualidad, esa empresa tiene más de mil empleados y entre sus clientes están Nike, Target, Levi's, ESPN, Coca-Cola, Electronic Arts, Honda, P&G y Nokia.

Su mayor éxito, esa frase motivacional para deportistas, Just Do It, se creó en 1987 y sirvió como elemento que aunó todas las campañas y anuncios de la marca y está considerado como el slogan más famoso y rentable de la industria publicitaria.