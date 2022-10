Kiko Rivera, arrepentido, revela que arremetió contra Isabel Pantoja solo porque "quería llamar la atención"

Ha llegado el momento. Kiko Rivera quiere y necesita un acercamiento con su madre, Isabel Pantoja, y de eso ha hablado en una exclusiva reciente.

A través de una entrevista en Lecturas, el DJ ve próximo un acuerdo que selle la paz con su progenitora tras más de dos años en guerra a cuenta de la herencia de su padre, Paquirri.

"Renuncio a la herencia", era el titular que da Kiko a la revista. Eso sí, pone una condición para que eso sea efectivo: "Si mi madre me quita las deudas", expone el DJ.

"Mi madre y yo tenemos que reunirnos fuera de Cantora. Va a ser duro, he dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona. Lo de la hipoteca de Cantora no me deja dormir. Solo quiero que ese problema no trascienda a mis hijos", cuenta.

Además, el DJ ha revelado la razón por la que sacó a relucir los trapos sucios de su familia, hace ahora dos años. "Quería llamar la atención de mi madre", confiesa a la revista.

"Solo veía que yo lo he pasado mal, no me paré a pensar en cómo lo estaría pasando mi madre. ¡Se me ponen los pelos de punta! Con el tiempo lo he podido canalizar. Ahí es cuando me he venido abajo y he decidido ir por otro camino", analiza Kiko, sobre cómo ha podido vivir la tonadillera esta guerra familiar.

A pesar de todo, el músico se muestra esperanzado con que su madre le perdone. "He sido muy buen hijo toda mi vida hasta que se me ha jodido y se me ha mentido. Ahí he saltado, solo que, en vez de gritar en mi casa, tomé la decisión de hacerlo público. Me arrepiento. He sido madrero, sigo necesitando a mi madre, y mucho más (...) Mi madre me ha hecho daño y yo a ella también", sentencia a la citada publicación.