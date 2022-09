El sorprendente anuncio de Kiko Rivera, aunque con una condición: "Renuncio a la herencia de mi padre"

Después de la tempestad, parece que la calma llega a la familia Pantoja. Al menos, un intento de acercamiento por parte de Kiko Rivera hacia su madre, Isabel Pantoja.

A través de una exclusiva en Lecturas, el DJ ve próximo un acuerdo que selle la paz con su progenitora tras más de dos años en guerra a cuenta de la herencia de su padre, Paquirri.

"Renuncio a la herencia", es el titular que da Kiko a la revista. Eso sí, pone una condición para que eso sea efectivo: "Si mi madre me quita las deudas", expone el DJ.

"Mi madre y yo tenemos que reunirnos fuera de Cantora. Va a ser duro, he dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona. Lo de la hipoteca de Cantora no me deja dormir. Solo quiero que ese problema no trascienda a mis hijos", cuenta.

Sobre el acercamiento entre ambos, señala a su prima Anabel como la responsable: "Mi prima Anabel ha provocado el acercamiento con mi madre, le doy las gracias", indica. "Estoy feliz", sentencia.

Según su relato, ocurrió al día siguiente del cumpleaños de la artista, y fue ella misma quien quiso hablar con las hijas de Kiko e Irene. "A las seis de la tarde sonó el teléfono y vi 'Mamá móvil'".