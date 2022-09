Isa Pantoja sentencia a Kiko Rivera: "Me parece una persona despreciable y no le quiero en mi vida"

Las nuevas declaraciones de Kiko Rivera en su última entrevista para la revista Lecturas han levantado ampollas en su hermana, Isa Pantoja, que no ha dudado en aprovechar su puesto en el Club Social de El programa de Ana Rosa para responder al DJ.

En su conversación con la revista, Kiko reconoció que debía 5000 euros a Isa, pero que no pensaba devolvérselos porque "no le da la gana". Unas palabras que no han sentado nada bien a Isa, que ha destacado: "Él dice que mi madre le debe dinero, pero debería predicar con el ejemplo y no deber él nada a nadie".

De la misma manera, en esta ocasión Isa no se ha andado con medias tintas y ha sido muy firme con su hermano: "Me parece una persona despreciable. Me humilla y vende una mentira. No le quiero en mi vida. Estoy cansada de que me digan que por qué no le perdono, que qué tiene que pasar para que le perdone, pero de verdad que no tiene que pasar nada".

"No le funciona el tema de mi madre porque ya no puede tirar más del hilo y tiene que vender que está bien con ella. Así es como soluciona él las cosas, en lugar de llamar a mi madre y decirle: 'hola, mamá, vamos a hablar, quiero estar bien contigo, perdóname'. Pues no. Lo más normal del mundo es, al segundo día, cuando ella está hablando con las niñas, decirle: 'hola, mamá, dame el teléfono de tu abogado'", ha apuntado Isa.

"Eso no es una persona arrepentida. Es una persona que tiene prioridades. Está genial que se preocupe por su dinero, pero no vendas una cosa que es mentira. Me duele por mi madre y, en ese aspecto, la entiendo. Pero que él sepa que mi madre y mi prima no es que le perdonen, sino que creo que le acogen por pena. De verdad, me da miedo cómo va a terminar esta persona que, una vez más, nos damos cuenta de que no quiere a nadie y, de verdad, dentro de unos años no sé lo que le va a acarrear todas las cosas que está haciendo y las consecuencias que esto va a traer", ha recalcado la colaboradora del matinal de Telecinco.

Asimismo, Isa ha recalcado que ve posible que Isabel Pantoja perdone a su hijo: "Siempre lo he dicho. Además, mi madre está pasando por un mal momento y puede ser que por eso tenga, también, esa facilidad para perdonarle. Después del tema de las deudas, tendrán que hablar de todo lo que Kiko ha dicho: la viuda de España, que ella antepone el dinero a sus hijos...".

"Después de todo lo que ha hecho, yo no le necesito a él ni a una persona así. Esto no ha sido de repente, sino que esto viene desde hace mucho tiempo", ha agregado la joven que, además, ha explicado que ella no quiere hablar de estos temas con su madre, pero "la gente tiene que saber cómo son las cosas": "Cuando mi madre me pregunte a mí, le diré lo que Kiko ha dicho de mí".

"Estoy indignada, el dolor me ha pasado y cuando leo, otra vez, que él recalca el episodio y que fue como mi salvador, me duele, pero él sigue con algo que me hace daño. Él no me tiene que defender de nada y yo no le tengo que perdonar nada. Ya tiene una edad y esto no es como Benjamin Button, que el tiempo va al revés", ha sentenciado Isa Pantoja