Ed Sheeran tendrá que ir a juicio por una de sus canciones más conocidas

No es la primera vez que acusan de plagio a Ed Sheeran. De hecho, este año ya ha ganado un juicio similar: en abril, el Tribunal Superior de Londres le dio la razón al considerar que su exitosa Shape of You no era ninguna copia de Oh Why y que eran aquellos que interpusieron la demanda quienes debían pagar el millón de dólares que costó el juicio. Pero ahora tendrá que volver a pasar por el mismo calvario debido a uno de sus temas más conocidos, Thinking Out Loud, y quién sabe si con el mismo resultado a favor.

Un juez federal de Manhattan ha emprendido acciones legales contra el cantautor británico, de 31 años, acusado de haber incumplido supuestamente el régimen de los derechos de autor, por lo que se expone a un juicio por algo más de 100 millones de dólares, ya que la acusación se apoya en que tomó elementos de otra canción considerada un clásico: el Let's Get It On que Mavin Gaye sacó en 1973.

Según ha informado la web Billboard, el juez Louis Stanton prefiere que sea un jurado quien dictamine si hubo o no plagio. "No hay una regla clara que diga que la combinación de dos elementos no protegibles no es lo suficientemente amplia como para constituir una obra original. Una obra puede ser susceptible de ser protegida por los derechos de autor así sea enteramente una compilación de elementos no protegibles", ha declarado.

La misma publicación añade que aún no hay fecha para el juicio, si bien no es la primera vez que esta canción está en el punto de mira. En 2016 Sheeran fue demandado por la familia del fallecido coautor del tema de Gaye, Ed Townsend, si bien el caso fue desestimado al año siguiente.

Sin embargo, cuando la familia Towsend vendió un tercio de sus acciones por los derechos de Let's Get It On a la empresa Structured Asset Sales, esta relanzó la demanda en 2018. Ed Sheeran ha negado por activa y por pasiva que tome "prestadas" ideas de artistas sin su consentimiento.

David Pullman, presidente de dicha compañía, la cual sostiene que Thnking Out Loud toma elementos melódicos, armónicos, rítmicos, instrumentales y de dinamización musical del hit de Marvin Gaye, ha dicho que están "contentos" de ir a juicio con jurado y que esperan "tener más éxito en este caso, el cual implica la mayor infracción de derechos de autor de la historia".