Canciones de los 'Backstreet Boys', de Britney Spears... Así fue la actuación sorpresa de Ed Sheeran en Ibiza

¿Te imaginas estar de vacaciones y que Ed Sheeran te sorprenda en un club de playa cantando varias canciones de Backstreet Boys y Britney Spears? El cantante de 'The Shape of You' cantó 'Hit Me Baby One More Time' y 'I Want It That Way' en el Ocean Beach de Ibiza. Una auténtica sorpresa que seguro muchos no olvidarán.