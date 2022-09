Ed Sheeran se va de fiesta a Ibiza con Snorlax justo antes de lanzar 'Celestial', una canción dedicada a Pokémon

"Empecé con las tarjetas de Pokémon cuando la moda llegó a la escuela primaria cuando yo tenía unos 7 años", explica el cantante Ed Sheeran a pocas horas de lanzar Celestial, una canción y un videoclip que le ha dedicado a esa famosa saga de videojuegos y que se publica a las 17.00 hora española.

"Luego llegó el programa de televisión y yo solía intentar grabarlo en el mismo VHS todas las semanas", rememora el artista, que en los avances que han podido verse del videoclip interacciona con el mundo mágico de esos seres, capaces de exhalar fuego, agua, o incluso electricidad, como Pikachu, probablemente el más famoso de los Pokémon.

"Obsesionado es un eufemismo. Avance rápido y ahora, a los 31, todavía tengo el mismo Game Boy de color y todavía juego Pokémon Silver en vuelos de larga distancia. Realmente me encanta. Me dio un escape adecuado cuando era niño a un mundo de fantasía que parecía seguir y seguir, y en la vida adulta es la nostalgia lo que me hace sentir como un niño otra vez", dice Sheeran.

Y ahora resulta que a sus viajes no solo se lleva la consola portátil, pues en su último vídeo de Instagram puede verse como Ed se va de fiesta a Ibiza con Snorlax, un conocido Pokémon rechoncho y adorable.

Vuelan juntos, se hacen fotos, bailan, montan en barco y toman el sol... lo cierto es que esta colaboración entre Ed Sheeran y The Pokémon Company promete ser tan emotiva como parece.

Sheeran no es el primer gran artista que se deja seducir por los Pokémon. Post Malone, J Balvin o Katy Perry han llevado a cabo colaboraciones con esta saga de seres fantásticos. Perry llegó incluso a lanzar la canción Electric una colaboración con Pokémon por el 25 aniversario de la marca.

"Es un electrizante relato sobre perseverancia, inspiración y, lo más importante, amistad", decía allá por 2021 la artista sobre esa canción, a la que acompañaba un videoclip en el que la cantante estaba acompañada por Pikachu en todo momento.