Sale a la luz el nombre de la segunda hija de Ed Sheeran

Era a finales de mayo cuando Ed Sheeran revelaba sorpresivamente que él y su esposa, Cherry Seaborn, tenían una nueva reina de la casa. "Quiero que todos sepáis que hemos tenido otra hermosa hija. Ambos estamos muy enamorados de ella y en una nube por ser ahora una familia de cuatro", escribía en su Instagram, donde tiene cerca de 40 millones de seguidores.

Lo hacía con una fotografía de dos calcetines pequeños, al igual que ya hiciera en agosto de 2020, cuando dio a conocer que había nacido la primera hija de la pareja, a la que bautizaron con el nombre de Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. La clave, sin embargo, es que el británico de 31 años siempre ha buscado tener privacidad y que su vida íntima estuviera regida por el hermetismo ante los medios de comunicación.

Al igual que con Lyra Antarctica, el nombre elegido para su segunda hija no ha dejado indiferente a sus fans, que rápidamente han dado cuenta de que la pareja ha optado por mirar al cielo y recordar a los antiguos dioses de la mitología romana.

De acuerdo con lo publicado por el diario The Sun, el autor de éxitos como Thinking Out Loud o Shape of You y su mujer han acordado llamar a su hija como el más poderoso de los dioses, Júpiter. Así, Jupiter Seaborn Sheeran es el nombre que aparece en su partida de nacimiento, volviendo a colocar el apellido materno primero.

"Ed y Cherry adoran el nombre por lo que significa y por su carácter único. Todo el mundo cree que funciona a la perfección para la pequeña. En privado, Cherry no deja de presumir de la felicidad que le ha proporcionado volver a ser madre. La verdad es que Ed y ella hacen una pareja perfecta y su familia es preciosa", ha señalado una fuente cercana al matrimonio al citado medio.

Sheeran por ahora no se ha pronunciado al respecto, dado que se encuentra de gira estival y las entrevistas que concede están únicamente ligadas al ámbito profesional. Eso sí, se ha podido saber que Lyra, que cumplirá dos años el próximo mes de agosto, está encantada y empezando a ejercer de hermana mayor.