Ed Sheeran desvela por sorpresa que ha nacido su segunda hija

Parece que la cigüeña ha aprovechado su viaje al mundo de la música para darle la bienvenida al primer hijo de Rihanna y A$AP Rocky, y le ha traído también al famoso cantante británico Ed Sheeran y a su esposa, Cherry Seaborn, una pequeña reina de la casa. Una, además, que ha llegado por sorpresa.

Ni el intérprete de éxitos como Shape of You, Thinking Out Loud o Bad Habits ni la economista habían dado a conocer el embarazo, por lo que los fans del artista en Instagram, donde casi tiene 40 millones de seguidores, se han sorprendido durante la madrugada de este jueves con su última publicación.

En ella aparecen dos calcetines de bebé y, por si acaso fuera poca pista, el texto que ha decidido escribir no deja lugar a dudas. "Quiero que todos sepáis que hemos tenido otra hermosa hija. Ambos estamos muy enamorados de ella y en una nube por ser ahora una familia de cuatro", han sido sus palabras.

La publicación se ha convertido en menos de 10 horas en una de las más likeadas de entre los posts del artista, con algo más de 1,3 millones de 'me gusta'. Asimismo, no para de recibir la enhorabuena y los parabienes de compañeros de profesión, amistades y, por supuesto, los fans. Por ahora, eso sí, se desconoce el nombre que tienen pensado para su nueva niña.

A sus 31 años, Sheeran se convierte así en padre de otra niña, ya que tuvo a su primera hija, a quien bautizaron con el nombre completo de Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, en mitad de la pandemia, agosto de 2020. Además, también usó para dar a conocer la buena nueva a sus fans otra fotografía de dos calcetines sobre una manta.

La idea de la privacidad en la pareja es una seña de identidad que llevan a cabo desde que comenzasen a salir y él se hiciese famoso, dado que se conocen desde mucho antes, cuando él tenía 11 años. Sin embargo, esperaron hasta 2019 para darse el "sí, quiero".