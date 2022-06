Ed Sheeran gana la demanda por plagio y recibirá más de un millón de dólares

El cantante británico Ed Sheeran fue acusado de plagio por su exitosa canción Shape of You, que estrenó en 2017. Sami Chokri y Ross O'Donoghue, compositores del tema Oh Why en 2015, creyeron que la estrella del pop había copiado su melodía.

Sin embargo, la Alta Corte de Londres le dio la razón en abril tras un juicio celebrado el mes anterior durante diez días y que él mismo consideró emblemático. En él se reprodujeron los dos temas implicados y, además, por error una canción inédita de Ed Sherran.

Según el tribunal, el británico no copió "deliberadamente" ni "inconscientemente" la melodía, ni parte de ella, de la canción compuesta pro Sami Chokri y Ross O'Donoghue con el fin de crear su exitoso Shape of You.

Este martes se publicó una nueva sentencia. En ella, el juez Antony Zacaroli ha dictaminado que los demandantes le tienen que pagar las costas judiciales, que ascienden a más de un millón de dólares.

El artista negó rotundamente y en todo momento que haya "tomado prestadas" las ideas de los otros compositores. El abogado de estos, por su parte, denominó como "una urraca", es decir, la ave que se caracteriza por ser una ladrona. A pesar de ello, reconocieron que Ed Sheeran creó una genialidad.