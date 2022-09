Laura Escanes muestra sus nuevos tatuajes y desvela su significado: "Te quiero hasta la luna"

Laura Escanes ha demostrado que no le dan miedo los cambios. Durante su trayectoria como influencer, por ejemplo, ha pasado por varios cortes de pelo. Y lo mismo sucede con su piel: cada día está más tatuada, porque no le aterra atreverse.

La empresaria cuenta con pequeños tatuajes repartidos por todo su cuerpo. Así se aprecia en sus brazos, que están repletos de tinta y de significados muy especiales para ella.

La joven, de 26 años, ha publicado este viernes en Instagram los últimos tatuajes que tiene a la vista. Es un "mix", tal y como ella misma ha escrito, muy variado: hay frases, dibujos y siluetas.

El primero es un verso de la canción Volcano, del cantante Damien Rice. "You give me miles and miles of mountains, and I’ll ask for the sea", se lee, lo que se traduce al español como "me das millas y millas de montañas y te preguntaré por el mar".

Escanes también se tatuó una "lunita" dedicada a Roma, su hija en común con Risto Mejide. La modelo quiere a su hija "hasta la luna", tal y como ella misma ha escrito en catalán.

El número 111 también puede verse en uno de sus brazos, aunque no ha informado sobre su significado. Este tatuaje, al igual que el resto, está hecho con una aguja muy fina.

El último tatuaje se lo hizo recientemente con su amiga Gemma Pinto, uno de sus grandes apoyos en los primeros días de separación de Risto Mejide. Se trata del planeta Saturno.