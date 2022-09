Anabel Pantoja siempre se las ingenia para ser la protagonista de titulares y noticias, incluso cuando no está presente. Su regreso de Nueva York a Madrid era esperado con ansias por la prensa. Y, entre los reporteros que la esperaban en el aeropuerto se encontraba Rafa Mora, con el que Anabel no tiene buena relación.

Durante la espera, Rafa Mora insinuó que habría rechazado a Anabel en varias ocasiones tras sus insinuaciones. Y, nada más aterrizar, Rafa Mora la asedió con preguntas que Anabel prefirió no contestar. "Son preguntas muy fuertes y tengo derecho a no responderlas. Que me dejéis y no me preguntéis más".

Todo este espectáculo no le ha sentado nada bien a María Patiño, que no ha dudado en criticar a Rafa Mora por ello. "Cuando yo estoy ahí fuera preguntando, lo que sale por mi boca es mi responsabilidad. Y para mí, tú faltaste al respeto".

Pero Rafa Mora, lejos de hacer autocrítica, se ha escudado en que todo fue una decisión de dirección. "Yo no falté al respeto. Hice lo que me mandaron y estaban muy contentos conmigo. Habla con tus directores", le espetaba a María Patiño.