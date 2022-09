Anabel Pantoja ya está de regreso en España junto a su pareja, Yulen Pereira, y Rafa Mora ha ido a recibirla al aeropuerto como enviado especial de Sálvame. Y, durante su espera en el aeropuerto, Jorge Javier ha conseguido sonsacarle una noticia bomba: Anabel y Rafa estuvieron a punto de tener algo.

"Uno de los dos quería y el otro no", ha revelado Rafa Mora. "Yo antes tenía mucho éxito pero ahora ya estoy casado, con las botas colgadas. En aquel entonces fue un fenómeno brutal lo que viví. Cuando llegué a Cantora, fui la sensación".

"Antes de llegar al 'no', hay muchas maneras de parar algo que uno no quiere. Hay que tener tacto. Ella es lista, y ha notado varias veces que yo no he estado receptivo, pero nunca he querido hablar de esto", ha explicado Rafa, acorralado por las continuas preguntas de Jorge Javier.

"Anabel en su momento contó que uno de sus sueños eróticos sería conmigo. Y siempre he notado cierto cariño y cierto feeling con Anabel". Pero pese a todo, no ha querido confirmar cien por cien el supuesto intento de seducción por parte de Anabel. "El que quiera entender, que entienda. Yo solo me hago responsable de lo que digo, no de lo que se interpreta".