Anabel Pantoja ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas y ha cargado contra todo y contra todos. Pero, en especial, contra su programa Sálvame, al que no pretende volver, y contra varios de sus compañeros, como por ejemplo Rafa Mora.

"Rafa Mora ha estado picando a una señora que está de baja, enferma y sufriendo. Eso no se lo voy a perdonar en la puñetera vida", confiesa Anabel en la revista. Y esas palabras no han sentado nada bien al colaborador de Sálvame, que no ha dudado en responder.

"¿Quizá su madre entró aquí y se puso a llorar porque su hija entró en un reality e hizo cosas que no le gustaron?", ha comenzado Rafa Mora. "Hemos creado un monstruo. Se le ha olvidado todo lo que ha hecho este programa por ella".

Tampoco ha querido entonar el mea culpa y ha echado balones fuera sobre cómo trató el programa a Merchi, la madre de Anabel. "No me voy a comer lo que no he hecho. Lo único que he hecho con su madre es intentar chincharla, pero siempre en tono jocoso. La única que ha hecho daño a su madre es ella, haciendo lo que hizo en la isla".