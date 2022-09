Aída Nízar sigue con su cruzada justiciera y se planta en una reunión de vecinos ajena con pancartas contra Nozal y su administración

La colaboradora televisiva y empresaria Aída Nízar sigue con su cruzada contra el concejal del PP y administrador de fincas Ángel Nozal, tal como adelantara ya este diario, por lo que ella considera que son casos de corrupción e irregularidades en la gestión de la urbanización de Cabopino, en Marbella en la que su familia tiene propiedades.

A raíz de su denuncia pública, buscando "transparencia y honestidad en las cuentas" y para lo que han puesto ante la policía "numerosas demandas y querellas", otras fincas que son administradas por la misma empresa, Centro de Servicios Alcántara, se han puesto también en pie de guerra, o al menos, algunos de sus vecinos.

"Esta es otra comunidad de las 14 que han denunciado la corrupción de este presidente del PP", dice Aída Nízar sobre un vídeo en el que se la puede ver en una reunión de vecinos, arengando a los presentes y alertándoles de que les están "robando", mientras porta una pancarta que dice: "Votemos por la legalidad. Votemos por un cambio de administración. Ángel Nozal / Alcantara No".

Cuando una de las presentes, la concejal del PP en Mijas Lourdes Burgos le reprocha su presencia a Aída Nízar por no ser ella vecina de esa comunidad, un propietario la defiende: "Está representándonos, porque nosotros no hablamos inglés", dice el hombre. Y es que en las comunidades marbellíes la presencia de vecinos y propietarios extranjeros que no saben español es muy común.

"He querido poner de manifiesto que esta señora y el presidente nos están robando, mirad por vuestros bolsillos, os están robando con comisiones, con contratos, día a día", dice Aída a los vecinos, en referencia a Lucía Burgos y el presidente de la comunidad, animando a los propietarios a cambiar de administración.

"No eres persona trabajadora en nómina en la administración", le espeta Aída a la concejala, ante lo cual Burgos se defiende asegurando que ella es "autónoma", con lo que trata de justificar su trabajo para la agencia de administración de fincas.

Luego Aída Nízar sigue relatando la que considera la lista de irregularidades, respondiendo a los vecinos cuando estos les hacen preguntas sobre lo que está diciendo.