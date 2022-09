Hailey Baldwin habla de su vida sexual con Justin Bieber, revela su postura favorita y aclara el triángulo amoroso con Selena Gómez

No se ha dejado nada en el tintero. Era lo que se prometía con el avance que salió a principios de semana y así han sido las respuestas. La presencia de Hailey Bieber en el podcast de Alexandra Cooper Call her daddy ha resultado un éxito en cuanto a revelaciones sobre su vida íntima con su esposo, Justin Bieber, y también sobre cómo vivió toda la exposición mediática y el odio de parte de sus seguidores que querían que siguiera su historia de amor con Selena Gomez.

La modelo estadounidense de 25 años ha comenzado expresando cierto nerviosismo, dado que era la primera vez que respondía preguntas de este tipo. "Es muy divertido porque [es mi primera vez] hablando de estas cosas y si me pongo rara es porque... Bueno, porque mis padres van a escuchar esto y hay algo como que da pudor", ha afirmado, para poco después admitir que ella y Justin suelen tener más sexo por la noche, aunque ha puntualizado que a ella también le gusta por las mañanas.

Asimismo, la presentadora le ha preguntado si tienen la fantasía como pareja de hacer un trío. Y, aunque nerviosa, Hailey ha sido bastante tajante. "No. Entiendo que esas ideas pueden ser muy divertidas y que de verdad suenan interesantes... Pero a nosotros no nos va eso. Y, por mi parte, me gusta que no nos funcione a nosotros, aunque a otros les pueda venir bien", ha añadido.

Como la respuesta había quedado coja, ha insistido: "Algunas personas están en relaciones abiertas y he oído que eso les gusta y les funciona, pero siento que siempre acaba siendo solo por un tiempo y no acaba bien. Por eso creo que, en el momento en que tomas la decisión de ir con eso adelante, ya nunca hay vuelta atrás. Sinceramente, no sé si alguna vez estaría dispuesta".

Sobre sus relaciones íntimas con el cantante canadiense, ha comentado que lo han "trabajado mucho y muy duro" con la idea de les "guste estar en el espacio en el que estamos ahora y confiar el uno en el otro", por lo que ahora tienen "una confianza y un vínculo muy hermoso". Esto ha llevado a preguntarle por su postura favorita en la cama y, aunque reticente, al final ha respondido ante las insinuaciones de la conductora del programa: "No, de ninguna forma es el misionero. Lo que de verdad me gusta es el perrito".

Responde sobre 'Jelena'

Si bien hay quien piensa que el haber aparecido en este podcast ha sido solo una estratagema de los Bieber para hacer un control de daños preventivo, habida cuenta de que este próximo mes noviembre Selena Gomez estrenará en Apple TV un documental sobre su vida, Hailey ha hablado largo y tendido sobre la relación intermitente que tuvo su actual marido y la actriz de Solo asesinatos en el edificio.

"Nunca estuve en una relación con él cuando [Justin] estaba con alguien", ha zanjado, sobre todo por los insistentes rumores de que en un break con ella volvió a enrollarse con Selena. "Mi personalidad no es así, jamás me ha interesado el fastidiar la relación de alguien ni nunca me interesará, me educaron mejor", ha añadido.

Hailey Bieber dice que ella NO se metió en la relación de Justin Bieber y Selena Gomez. Cuando ella comenzó a salir con el, no estaba en ninguna relación. pic.twitter.com/kxo9fhfNSU — carloxx iván (@itscarlosivan) September 28, 2022

De hecho, ha negado que estuviesen juntos desde que se conocieron, cuando todavía estaba con Selena. "La primera vez que estuvimos juntos no pensé que iba a ser el hombre con el que me casaría", ha continuado. Al indicarle la conductora ciertas fechas del final de Jelena y el comienzo de su relación, ha matizado: "Era lo que ellos tenían que hacer, cerrar una puerta, pero obviamente es una historia muy larga y, como no es mi relación ni tiene nada que ver conmigo, no quiero hablar en su nombre, pero sé que Justin cerró un capítulo".

"Es lo mejor que le podía haber pasado a él para poder pasar página: comprometerse, casarse y seguir con su vida como lo ha hecho. Sé a ciencia cierta que la razón por la que pudimos empezar nuestra relación de nuevo fue porque la anterior había terminado por completo. Y eso lo veo como que Justin fue respetuoso conmigo", ha añadido, si bien ha admitido que sí ha discutido en privado con Selena de esto mismo.

"Nunca pensé que me casaría tan joven. Ahora que han pasado cuatro años, miro atrás y soy consciente de por qué pudo parecer una decisión drástica y precipitada. Pero a nosotros nos pareció lo mejor y la prueba de que no nos equivocábamos es que aquí seguimos", ha terminado.