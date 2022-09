Acusan a Hailey Bieber de apropiación cultural por un vídeo de TikTok sobre maquillaje 

Hailey Bieber es todo un icono de moda y arrasa con sus arriesgado outfits y propuestas de maquillaje, prueba de ello son sus datos en redes sociales como TikTok, donde acumula 10 millones de seguidores.

La modelo estadounidense compartió en esta plataforma un vídeo titulado "la combinación de labios con la vibra que siento para el otoño", con la canción She de Tyler The Creator de fondo.

En el clip, la mujer de Justin Bieber aparece con un look total black, perfilándose el contorno de los labios con un lápiz de color marrón, para después completar el maquillaje con gloss.

Sus seguidores reaccionaron al momento, acusando a la influencer de apropiación cultural, ya que esa tendencia de maquillaje en los labios se originó en la década de los años 90 entre las mujeres negras.

El post acumula más de 7,400 comentarios entre los que destacan: "Laughs in Spanish" (Risas en español); "It's giving inspo from every latina in the 90s vibe, lol" (Está dando la inspiración de cualquier latina de los años 90, risas); "Latinas in the 90s" (latinas en los años 90); "Evey latina did this at some point in ther life" (¡Toda latina hizo esto en algún momento de su vida!).