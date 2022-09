Iraníes en España claman por la libertad en su país: "Ayúdennos en esta lucha, no nos dejen de lado como otras veces"

Al grito de "mujer, vida, libertad", "abajo la teocracia, arriba la democracia" o "la Policía de la Moral, la vergüenza de Irán", medio centenar de personas se han concentrado en la tarde de este martes frente al Congreso de los Diputados. Con este acto han querido mostrar su solidaridad con los iraníes que desde hace dos semanas han perdido el miedo y han tomado las calles para protestar por la muerte de Mahsa Amini. La joven falleció tras ser detenida en Teherán supuestamente por llevar mal puesto el velo. Además de dejar patente su apoyo, los asistentes han exigido a la comunidad internacional que no mire para otro lado.

"En Irán no solo se están manifestando contra el hiyab, que también, sino que lo están haciendo contra un régimen que esclaviza a las mujeres", ha señalado Fariba Ehsan. La presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, organizadora de la concentración en colaboración con la Paz Ahora, ha pedido al "pueblo español que exija a su Gobierno que no haga tratos con el Gobierno iraní". "Ayúdennos en esta lucha, no nos dejen de lado como han hecho otras veces. Permanezcan junto a las mujeres iraníes", ha implorado igualmente Leila, que lleva dos décadas en España.

Durante aproximadamente una hora, y arropados por varias decenas de españoles, los convocantes han relatado cómo es la situación en su país. Un país donde los malos tratos no son motivo de separación, la edad nupcial está establecida en los 13 años, las que se divorcian pierden la custodia de sus hijos y no vuelven a verlos si el marido así lo decide, no pueden ocupar cargos como el de juezas porque "carecen de equilibrio emocional", o no pueden viajar, trabajar ni donar órganos sin el permiso del tutor varón.

"Hemos ido abriendo camino a base de luchar. Logramos que se nos dejase acceder a algunas carreras, pero aún así no podemos estudiarlas todas", ha denunciado Neli, quien ha recordado a Masha y "a las miles de chicas asesinadas o torturadas". "Por ella y por todas las demás, ¡que viva la lucha de las mujeres iraníes!", ha clamado y ha agregado que los hombres están siendo su mayor apoyo. "Son los que nos están sacando de las garras de los agentes de la Policía de la Moral, que han empezado a camuflarse en ambulancias porque la gente está volcando los coches patrulla y liberando a las detenidas".

Fotos de ciudadanos iraníes asesinados durante las protestas. Bieito Álvarez

En representación de esos hombres, en el acto ha tomado la palabra Hamid Hoseini. El portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos ha hecho un llamamiento a la unidad: "No hay que dejar solas a nuestras mujeres ni dejar que el régimen haga con ellas lo que quiera. Tenemos que estar unidos contra esa tiranía".

La ola de protestas y altercados ha dejado al menos 41 fallecidos en Irán según datos oficiales, una cifra que las ONG elevan a más de 70. "Necesitamos ayuda para ser la voz de todos los que están al pie del cañón y recibiendo tiros por reivindicar sus derechos", ha insistido Neli, que ha alertado de que se desconoce el número real de muertos porque los ciudadanos viven prácticamente incomunicados. "Lo que consiguen hacen llegar al exterior es a través de mucho esfuerzo, cuando logran algo de conexión a internet por ejemplo por la noche". En memoria de esos "mártires", los asistentes han colocado fotos de algunos de ellos al pie de la pancarta con la imagen de Masha y han depositado flores junto a ellas.

Pese al llamamiento a la colaboración política, en la concentración solo han estado los diputados Mariona Illamola, de Junts Per Catalunya; Marta Rosique, de ERC; Albert Botran, de la CUP; Jon Iñarritu, de Bildu; y Gerardo Pisarello y Enrique de Santiago, de Unidas Podemos. El acto ha finalizado con una canción iraní y todos los asistentes han formado un círculo agarrados de la mano.