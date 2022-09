Tokio y líderes de más de 200 países se despiden del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, en un polémico funeral de estado

Miles de personas se han reunido este martes en Tokio para asistir al funeral de Estado del ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado en julio en un acto electoral. A la ceremonia, que le ha costado más de 12 millones de euros a las arcas públicas, han acudido más de 4.000 invitados, entre los cuales destacaron hasta 700 invitados extranjeros de diversos países y organizaciones internacionales.

No es la primera despedida al mandatario japonés, pues apenas cuatro días después de su muerte tuvo lugar un funeral privado; pero su sucesor, Fumio Kishida, decidió organizar este homenaje público a pesar de las protestas de la oposición y de parte de la ciudadanía. "Abe, eres una persona que debería haber vivido mucho, mucho más", dijo Kishida durante su alocución de este martes. "Como brújula para Japón y para el resto del mundo, habrías trabajado 10... no, 20 años más", añadió.

Caracterizado por estrictas medidas de seguridad resguardadas por más de 20.0000 agentes, la multitudinaria ceremonia ha arrancado a las 14.00 hora local (07.00 hora peninsular española), aunque se ha permitido que el público depositara flores desde cuatro horas antes en un parque cercano.

Entre los asistentes se han encontrado líderes de países de todo el mundo, como la vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, o el primer ministro de India, Narenda Modi, que se han reunido para rendir homenaje al ex jefe de Gobierno de Japón. Más de 4.000 invitados asistieron al funeral, desplegado en el estadio de la capital, Nippon Budokan, un espacio que se suele utilizar para eventos deportivos o musicales.

La vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris (I), y el embajador de EE UU en Japón, Rahm Emanuel (D), presentan sus respetos durante el funeral de estado del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, en el Nippon Budokan en Tokio, Japón, 27 de septiembre de 2022. EFE/EPA/TAKASHI AOYAMA

Oposición ciudadana

Mientras tanto, los opositores al funeral han realizado mítines frente a la oficina del primer ministro, Fumio Kishida, el edificio del Parlamento, y otros lugares del país, en los que han exigido que se cancele el evento.

El número de personas que se manifiestan en contra de la ceremonia aumenta, ya que los críticos argumentan que este funeral de Estado carece de base legal y citan controvertido legado del político nipón, asesinado el 8 de julio mientras pronunciaba un discurso en un mitin de campaña en la ciudad de Nara, en el oeste de Japón. A esto se suma, que el Gobierno calcula que el funeral cueste al contribuyente más de 1.600 millones de yenes (11 millones de euros).

También se han manifestado otros centenares de japoneses en un céntrico parque tokiota para protestar contra la celebración del funeral y pedir que se "frene inmediatamente". Los manifestantes, que se reunieron en el parque de Hibiya antes de continuar la marcha hacia el emblemático pabellón Nippon Budokan, portaban pancartas en las que pedían que se frene el mismo y criticaban la figura de Abe como político.

"Estoy en contra del funeral de Estado de quien sea, porque es una violación de la democracia", dijo Shimasaki Kobae, un jubilado que acudió a la manifestación y dijo que Abe es responsable de "destruir la democracia" en el país asiático.

Manifestantes protestan en Tokio contra la decisión del Gobierno de celebrar un funeral de Estado por la muerte del ex primer ministro Shinzo Abe. ZHANG XIAOYU / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

Para Kobae la ceremonia de hoy supone "un rito para alabar a Abe y no se puede permitir", afirmó antes de entonar una canción protesta que decía "parar, parar, vamos a pararlo" junto a otras críticas al Gobierno actual del primer ministro Fumio Kishida.

"Personalmente, no considero que Abe sea digno de que le hagan un funeral. Aunque fuera una buena persona, no creo que se deba hacer", dijo Etsuko Takabatake, una mujer jubilada, que comparte la opinión de otros japoneses de que este tipo de evento no debe financiarse con dinero público.

Entre las pancartas de los manifestantes destacaban algunas en las que se sobreponía la foto de Abe con la del líder nazi Adolf Hitler y se criticaba al ex primer ministro por su política militarista o por haber mentido en relación a su conexión con la controvertida Iglesia de la Unificación.

Tiroteado en julio

Abe fue tiroteado en plena calle durante un acto electoral el pasado 8 de julio, por un hombre que fue detenido tras cometer el atentado y quien confesó a las autoridades que su motivación para el magnicidio fue el respaldo del político a dicha iglesia, también conocida como los "Moonies" o la "Secta Moon". Murió a los

Según una reciente encuesta de la cadena estatal NHK, más de la mitad de los japoneses son contrarios a la celebración de este evento en conmemoración de Abe, que murió a los 67 años y fue primer ministro de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020.

La UE aboga por continuar con el "legado diplomático"

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abogó hoy por que la Unión Europea (UE) y Japón "continúen desarrollando el legado diplomático" que dejó el exmandatario nipón Shinzo Abe, quien contribuyó en gran medida al acercamiento entre ambas potencias, según dijo.

Michel trasladó este mensaje al actual primer ministro japonés, Fumio Kishida, durante una reunión bilateral este mismo martes, y en la que el líder del Consejo Europeo recordó su visita del pasado mayo a la ciudad nipona de Hiroshima. Michel también señaló su voluntad de "cooperar estrechamente" con Japón, que asumirá la presidencia rotatoria del Grupo de los Siete países más desarrollados (G7) el próximo enero. La cumbre de líderes de las siete potencias se celebrará la próxima primavera precisamente en la ciudad de Hiroshima.

Kishida, en la misma línea, expresó su deseo de "continuar trabajando con la UE y en el marco de los esfuerzos internacionales hacia un mundo libre de armas nucleares", según el ministerio nipón. Los dos mandatarios destacaron asimismo la necesidad de "mantener la unidad del G7 para hacer frente a la situación en Ucrania", y mostraron su determinación por "mantener las fuertes sanciones a Rusia y apoyar a Kiev".