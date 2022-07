Muere el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe tras ser tiroteado durante un mitin

El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe ha muerto este viernes, 8 de julio, fruto de las heridas en el pecho causadas por los disparos de un francotirador que le ha agredido durante un mitin.

Abe, de 67 años, fue víctima de varios disparos mientras ofrecía un discurso en la calle antes de los comicios parlamentarios que se celebran este domingo en Japón.

Su partido informó de su fallecimiento, tras anunciar previamente los servicios sanitarios que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los servicios médicos del hospital universitario de Nara confirmaron que Abe falleció a las 17:03 hora local (8:03 GMT) a consecuencia de las heridas sufridas en varias arterias y daños en el corazón, y explicaron que se encontraba sin signos vitales al llegar a las instalaciones médicas.

Durante las aproximadamente cuatro horas en las que estuvo hospitalizado en un centro al que fue trasladado en helicóptero, los médicos trataron de detener sus hemorragias en el cuello y en el pecho y realizaron transfusiones de sangre, sin lograr salvar su vida.

La Policía ha detenido a un sospechoso, un desempleado de 41 años identificado como Yamagami Tetsuya, exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa (Ejército nipón), quien se encontraba "insatisfecho" con el exmandatario por lo que "se dirigió a matarlo", según dijeron fuentes policiales a los medios locales.

Según fuentes del Ministerio de Defensa japonés, el supuesto agresor trabajó en la rama naval de las Fuerzas de Autodefensa, encargadas de la defensa del archipiélago, durante tres años hasta 2005.

Condenas al atentado mortal

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, tildó lo sucedido de "acto bárbaro" que condena "en los términos más firmes". Kishida ha apuntado que "por ahora no se conoce totalmente el pasado del criminal" y ha dicho que esto se desvelará durante la investigación. "La pregunta actual es si el clima social ha cambiado, pero no quiero tocar ese tema hasta que no se haya confirmado todo respecto a este incidente", ha valorado.

En este sentido, no ha descartado que el suceso tenga relación con la campaña electoral en marcha, según ha informado el diario japonés 'Yomiuri Shimbun'. "Es un acto bárbaro que ha tenido lugar durante unas elecciones, que son el pilar de la democracia", ha señalado.

Abe estaba participando en un acto de campaña del Partido Liberal Democrático para las elecciones al Parlamento del próximo 10 de julio en la estación Kintetsu Yamato-Saidaiji. Al acto habían acudido varios centenares de personas que han sido testigos del tiroteo.