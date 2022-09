Taxistas y VTC mantienen posturas enconadas en la última semana de negociación con la Junta

El plazo para que taxistas y VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) alcancen un acuerdo con la Junta para el decreto de regulación de actividad de este último colectivo está próximo a expirar sin que se columbre una solución de consenso. Este sábado entrará en vigor el texto autonómico después de que hace cuatro años el llamado ‘decreto Ábalos’ dejara en manos de las comunidades la regulación de la actividad urbana e interurbana de las VTC.

Aunque la Junta garantiza diálogo hasta la "extenuación", las posturas se encuentran muy enconadas. Los taxistas, que celebraron un paro gremial este fin de semana, llevan en pie de guerra todo este mes de septiembre y las VTC denuncian ataques con huevos en zonas como Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, hasta el punto de que Cabify suspendió el domingo su actividad en estos dos lugares.

La postura del sector del taxi es de agravio frente al decreto de la Junta que, desde su óptica, va a suponer un "decretazo" a favor de las VTC. "Las conversaciones con la Junta son un diálogo de sordos y mudos", explica 20minutos Pedro López, taxistas y ex presidente de Élite Taxi Sevilla, quien recuerda que el gremio no tiene ningún borrador por parte del Gobierno central y que desde 2019 viene desoyendo el gran caballo de batalla: que se fije un tiempo de precontratación de las VTC para que no compitan con la inmediatez del servicio de taxis ni se considere "captación" y que los VTC tengan que volver a la base tras cada servicio, entre otras medidas.

Para López, este decreto es una "desmantelación encubierta del servicio público de taxis", ya que los profesionales con tarifas reguladas "precisamente para proteger al cliente" no pueden competir con "multinacionales" del sector privado que abaratan precios. "Es falso eso de que tenga que haber competencia; ésta sólo es buena en igualdad de condiciones", señala este taxista. El ‘pato’ lo pagarían las 8.000 familias que viven del sector en Andalucía, afirma.

Los taxistas han encontrado defensores de su causa en el PSOE-A y los grupos de izquierdas en el Parlamento. El secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, se situaba hoy "totalmente" con ellos, se solidarizaba con "todo lo que están padeciendo" y exigía a la Junta "escucha activa" antes de que expire el plazo. Para Izquierda Unida, hacer concesiones a las VTC es "regalar" este sector a los "fondos de inversión" detrás de empresas como Cabify o Uber.

En cambio, los conductores de VTC han encontrado un valedor en UGT, que defiende que "hay trabajo para todos" y que no se puede mandar a la calle a los miles de trabajadores de los vehículos con conductor. "¡Hasta UGT lo dice!", exclama José Manuel Berzal, presidente te ejecutivo nacional de Unauto. Para el portavoz de los trabajadores de las VTC, si la Junta cede a las "presiones del sector del taxi y del PSOE-A" y pone trabas a estos transportes en núcleos urbanos "sería demoledor; se perderían miles y miles de puestos de trabajo –unos 13.000 puestos directos e indirectos, calculan que están vinculados a las VTC–, pymes y empresas, y afectaría a la economía andaluza, al turismo y a los usuarios".

Con todo, Berzal es "optimista" con la actitud de la Junta y cree que Andalucía se decantará por un modelo similar al de Madrid en lugar de optar por la vía restrictiva de Cataluña. "Pedimos coexistir con el sector del taxi y mantener esa línea de dialogo que ellos rompieron hace tiempo", asegura, pero lamenta que "una parte de los taxistas chantajee en las calles al Gobierno". Respecto a los tiempos de precontratación que piden los taxistas, Berzal se pregunta si "sería normal pedir en un restaurante y que te obliguen a esperar media hora entre un plato y otro" o si es lógico que un VTC "no te pueda recoger aunque estés sufriendo un infarto hasta que pasen 15 minutos".