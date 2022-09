Giorgia Meloni, del neofascismo al poder: los momentos claves de su ascenso

La ultraderechista Giorgia Meloni, de 45 años, se encamina a ser la primera mujer en presidir un Gobierno en Italia tras la rotunda victoria de su partido, Hermanos de Italia (FdI), y de la coalición de derechas que lidera en las elecciones celebradas este domingo, según las primeras proyecciones de los resultados.

Estos son los momentos clave de su trayectoria:

1977: Meloni nace en Roma. Su madre, Anna, tuvo que criarla sola, junto a su hermana mayor, Arianna, después de que su padre las abandonara y se fuera a vivir a las Islas Canarias.

1992: Con 15 años entra en el Frente de la Juventud, la organización juvenil del antiguo Movimiento Social Italiano (MSI), partido neofascista fundado en 1946 por seguidores del fallecido dictador Benito Mussolini.

1996: Responsable del movimiento estudiantil del partido Alianza Nacional (AN), el nuevo rostro del MSI. En un programa de la televisión francesa France 3 declara: "Mussolini fue un buen político, todo lo que hizo, lo hizo por Italia".

1998: Es elegida concejal de la provincia de Roma por AN, que lidera Gianfranco Fini.

2004: Es nombrada presidente de Acción Jóvenes, la sección juvenil de AN, y se convierte en la primera mujer presidenta de una organización juvenil de derechas.

2006: Elegida diputada de AN es nombrada vicepresidenta de la Cámara de Diputados, con 29 años.

2008: Elegida ministra de la Juventud en el Gobierno del conservador Silvio Berlusconi, la más joven de la historia republicana.

El secretario general de la Liga Norte, Matteo Salvini; el presidente de Forza Italia, Silvio Berlusconi; y la líder de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, en el cierre de la campaña de las elecciones generales italianas. GIUSEPPE LAMI / EFE

2012: Funda Hermanos de Italia (FdI), nuevos herederos del MSI, tras dejar el partido de Berlusconi, pero lo mantiene como aliado, junto a la a soberanista Liga Norte, de Matteo Salvini, para las elecciones de 2013.

2014: Se convierte en presidenta de FdI.

2016: Se presenta como candidata a alcaldesa de Roma.

2018: En las elecciones generales consigue un 4,3% y FdI se convierte en el quinto partido del país.

2019: Su declaración en un mitin —"Soy Giorgia, soy mujer, madre, italiana y cristiana y no me lo quitarán"— se convierte en un éxito entre los jóvenes tras ser remasterizada con música electrónica.

2021: FdI es el único partido de oposición al Gobierno de unidad nacional de Mario Draghi.

2022, 13 de junio: En un mitin de la formación ultraderechista española Vox en Marbella aclara su ideal político: "No hay mediaciones posibles, se dice sí o no. Sí a la familia natural, no al lobby LGBT; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islámica; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva".

2022, 10 de agosto: En plena campaña electoral envía un vídeo en inglés, francés y español para distanciarse del fascismo: "La derecha italiana ha relegado el fascismo a la historia desde hace décadas, condenando sin ambigüedades la privación de la democracia y las infames leyes antijudías. Y obviamente también es inequívoca nuestra condena al nazismo y al comunismo".