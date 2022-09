Antonio Sanz: "Andalucía está marcando hoy el ritmo político en España"

Conoce bien los entresijos de la política andaluza. No en vano, a sus casi 54 años, Antonio Sanz ha ocupado algunos de los cargos de más responsabilidad dentro del PP andaluz, del que fue secretario general durante la Presidencia de Javier Arenas.

Ahora se ha convertido en el 'hombre fuerte' del presidente de la Junta, Juanma Moreno, como consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Un nombre con muchos apellidos que le augura una ardua tarea en esta recién estrenada legislatura de la mayoría "suficiente".

Antonio Sanz Cabello Jerez de la Frontera (Cádiz), 1968 Licenciado en Derecho, ha ocupado los más altos cargos dentro del PP andaluz, del que fue secretario general entre 2006 y 2012, bajo la Presidencia de Javier Arenas. Fue también delegado del Gobierno en Andalucía de 2015 a 2018 con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y ocupa un sillón en el Parlamento andaluz desde 1994.



¿Qué cree que ha ocurrido en Andalucía para pasar de una hegemonía socialista de 40 años a una mayoría absoluta del PP?Muchas cosas, pero hay una esencial: la posibilidad de gobernar y demostrar que durante muchos años el PSOE mintió a los andaluces respecto a los gobiernos del Partido Popular. Y cuando el PP ha tenido la ocasión de gobernar, los ciudadanos han sabido valorar que somos un gobierno moderado, cercano y abierto. Y que el liderazgo de Juanma Moreno es el de un presidente sensato, moderado, dialogante, sereno, que ha respondido a las demandas y necesidades de los ciudadanos cuando más se requería esa seguridad y confianza. El Partido Popular ha demostrado que gobierna para todos y que es eficaz, máxime en el momento tan difícil que nos ha tocado vivir.

Han repetido desde la noche electoral que no aplicarán el rodillo pese a esa mayoría. ¿Teme que eso pueda cambiar a lo largo del mandato?Tenga la seguridad de que no, porque el diálogo no es la meta, es el camino, forma parte del ADN de Juanma Moreno y de todo el gobierno. El diálogo no es una necesidad, es una convicción y lo estamos demostrando. En mes y medio, todas las consejerías se han reunido con empresarios, sindicatos... Y hemos iniciado un diálogo político sin precedentes, con una reunión mensual con todos los grupos. Hemos tenido un primer Pleno donde las votaciones del grupo mayoritario han apoyado propuestas de la oposición. El diálogo se ejerce con hechos, no con lemas. Y vamos a demostrar que se puede gobernar con mayoría suficiente sin que lo parezca, que había otra forma de gestionar y que hay otra manera de gobernar con mayoría suficiente. Creo que estamos ante un nuevo tiempo político y otra manera muy distinta de entender la mayoría de los ciudadanos.

Veo que sigue utilizando la expresión "mayoría suficiente" en vez de absoluta. ¿Por qué?Es una mayoría suficiente porque está por encima de la mayoría necesaria. Es una mayoría que otorga estabilidad, seguridad, que te permite planificar las cosas, pero que no cambia nada más. Ni cambia el talante ni la manera de entender la política. Es una manera respetuosa de recibir el apoyo mayoritario de los ciudadanos.

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía. JAIME MARTÍNEZ

¿Serán los Presupuestos la primera prueba de fuego para escenificar los consensos con otras fuerzas parlamentarias?En el último Presupuesto llegamos a aprobar de manera histórica enmiendas de todos los grupos políticos. Y lo volveremos a intentar. Nosotros tendemos la mano a todos los grupos y a la sociedad para aprobar este Presupuesto, porque es fundamental para hacer frente a la situación de crisis económica, energética y social. Será un Presupuesto histórico, que por primera vez alcanzará los 45.000 millones, prácticamente 5.000 más que el último. Abriremos un proceso de diálogo político, que vamos a iniciar cuanto antes, para que saquemos el Presupuesto entre todos, pero eso no solo responde a la voluntad del gobierno, también va a ser necesario que la oposición responda convenientemente.

Entiendo que llegarán en tiempo y forma al Parlamento.Sí, la previsión es que tengamos el Presupuesto en los plazos previstos, es decir, a finales de octubre, que puedan debatirse y toda la tramitación culmine antes de que llegue Navidad y tengamos Presupuestos en vigor el 1 de enero de 2023.

Cuando el PP ha tenido la ocasión de gobernar, los ciudadanos han valorado que somos un gobierno moderado"

¿Cree que Moreno ha situado a Andalucía como referente del PP de cara a las generales?

Lo que sí está claro es que Andalucía en este momento está ejerciendo un liderazgo político de buen gobierno, de gobierno para todos y de gobierno con iniciativa. En este momento, el gobierno de Juanma Moreno lidera el mayor y mejor paquete económico y social para responder a la crisis. Luego, evidentemente, creo que en ese sentido Andalucía está hoy marcando el ritmo político en España. Hoy Andalucía tiene el liderazgo de la iniciativa política para hacer frente a la crisis. Somos el gobierno de la anticipación, somos el gobierno de la respuesta y somos el gobierno del diálogo para los andaluces.

¿Cuáles son las prioridades de la Junta para este mandato?En primer lugar, anticiparnos a la crisis con un paquete de medidas socioeconómicas. Eso requiere medidas relacionadas con los precios, la actividad económica, las familias, medidas de ahorro energético, relacionadas con la agilidad y la eficacia del funcionamiento de la administración y nuestra relación con los ciudadanos. En segundo lugar, los Presupuestos, que tienen que ser de la estabilidad, pero también muy sociales y muy comprometidos con la iniciativa económica para crear empleo. Y tercero, tenemos que poner en marcha medidas de simplificación administrativa y seguir avanzando en la bajada de impuestos para proyectar una comunidad donde sea atractivo invertir y crear empleo. Y todo eso basado en el diálogo político, económico y social.

Habla de medidas socioeconómicas para responder a la crisis. ¿Puede concretar?Medidas como la bajada de impuestos, pero también de carácter social. Esto tiene mucho que ver con el cheque escolar de 100 euros para las familias con hijos estudiantes; ayudas a los autónomos, con la entrada en vigor en enero de la cuota cero y otras medidas por valor de 425 millones de euros, como la ampliación de la tarifa plana a dos años; la suspensión del canon del agua; ayudas a la hostelería, al turismo y a otros sectores; la gratuidad de los libros de texto, con una inversión de 35 millones; la tarjeta monedero, 34 millones; medidas de apoyo al empleo y al inicio de la actividad; ayudas a empresas por contratos indefinidos o para incentivar contratos, 35.000 en concreto.

Y además de estas medidas ya desarrolladas, ¿qué otras preparan para el futuro?Hemos iniciado ya contacto con los agentes económicos y sociales para seguir avanzando en el diálogo y lograr acuerdos. Ya hemos cerrado dos en los anteriores años y seguimos confiando en el diálogo social como un eje fundamental. También vamos a plantear un nuevo paquete de medidas de simplificación administrativa que fomenten la inversión y garanticen hacer viable, cada vez más, que Andalucía no solo sea el mejor lugar para vivir, que eso es indiscutible, sino el mejor lugar para invertir, para trabajar y para crear empleo.

Antonio Sanz, durante un momento de la entrevista en su despacho. JAIME MARTÍNEZ

¿Puede explicar qué es y cómo beneficia a los andaluces esa simplificación administrativa?Ya pusimos en marcha tres decretos en la última legislatura que significaron la modificación de cien normas y actuar sobre 400 procedimientos. Ahora estamos trabajando en un nuevo paquete que va dirigido sobre todo a agilizar y flexibilizar la gestión de los fondos europeos, a utilizar la digitalización para agilizar procedimientos y trámites en la Junta. Por ejemplo, en las legislaturas anteriores a Juanma se pagaban las ayudas a nueve o diez meses. Hoy, las ayudas al autónomo se han pagado a 40 días porque hemos puesto en marcha procesos de automatización, aplicando procesos de robotización. Otro de los ejes de la simplificación es el cambio normativo, especialmente en aquellas cuestiones relacionadas con la agilización de inversiones. Para eso tenemos una unidad aceleradora de proyectos. Y la agilización de procedimientos con otras administraciones, como los ayuntamientos.



También ha hablado del diálogo social. ¿Teme un otoño caliente por parte de los sindicatos?Hay que reconocer que los agentes sociales en Andalucía han demostrado su responsabilidad a la hora de entender y analizar la situación de crisis y han optado por sumar. Yo participo en un gobierno que nunca será de la confrontación, siempre será de la solución. Por tanto, trabajaremos siempre en positivo, de manera constructiva, no estaremos jamás en ninguna bronca, no oirán ustedes palabras más altas de este gobierno, porque lo que la gente quiere son soluciones. Estoy convencido, como lo han demostrado en la pandemia, que los agentes económicos y sociales van a estar a la altura de las circunstancias de lo que precisan hoy nuestra tierra y los andaluces. Y es que nos pongamos de acuerdo en soluciones. El último acuerdo fueron 700 millones de euros, que llegaron a una gran parte de los sectores más necesitados. Y le aseguro que la única ayuda que recibieron muchos de ellos durante la pandemia fue la de la Junta. Estoy convencido de la responsabilidad de los agentes económicos y sociales de Andalucía para que se sumen en buscar medidas y confío en que alcancemos nuevos acuerdos.



Hablemos de impuestos. ¿Por qué decidió Moreno anunciar la nueva rebaja fiscal en Madrid?Llevamos semanas liderando el debate nacional, algo tendrá que ver. Es la primera vez que se habla tanto de Andalucía en toda España y creo que es bueno que Andalucía lidere el debate político, la iniciativa económica y sea pionera en iniciativas sociales. Es importante que Andalucía esté marcando el ritmo de la política económica, fiscal, social y política en España frente al lío monumental que tiene el Gobierno de [Pedro] Sánchez y la incapacidad de respuesta a los problemas, con un Consejo de Ministros que es incapaz de ponerse de acuerdo. Y, en todo caso, sabemos que la repercusión de una noticia no es la misma [si se anuncia en Madrid]. Por lo tanto, creo que ha sido un acierto y nos permite marcar el ritmo.

La medida ha levantado muchas ampollas en la oposición, en el gobierno central, en otras comunidades, como Cataluña. ¿Cómo valora esas críticas?Lo primero en lo que hay que poner el foco es en la medida social que significa la bajada de impuestos. El objetivo de esta reforma fiscal es que 360 millones de euros se queden en el bolsillo de los andaluces. Algunos ponen el foco solo en una medida, que representa el 0,6% de los ingresos de la Junta. Y sin embargo, hay 124,2 millones de euros de esos 360 que lo son por medidas del IRPF. El resto son por el canon del agua, 140 millones, y 95 por el impuesto de patrimonio. Pero las seis bajadas de impuestos que vamos a poner en marcha, esta es la sexta, significan 900 millones que van a quedar en manos de las familias. Por eso digo que somos el gobierno de la respuesta. Andalucía ha pasado en cuatro años de ser un infierno fiscal a ser la segunda comunidad donde se pagan menos impuestos. Creo que el cambio es sustancial. Pero la izquierda y los que critican esta iniciativa juegan a la demagogia y mienten. En Andalucía, las cinco bajadas de impuestos han significado 288.000 contribuyentes más y aumentar los ingresos 1.100 millones de euros, lo que nos ha permitido incrementar las políticas sociales, educativas y sanitarias. Se está jugando a la demagogia, a un debate estéril y antiguo, porque la verdad demostrada es que con menos impuestos hay más ingresos, más actividad económica y más inversión. Y, por tanto, más empleo y más políticas sociales.

¿Rechaza entonces la crítica de que esta bajada de impuestos solo beneficia a los ricos?Ese es un discurso político que no se sostiene hoy en día y que no se lo cree ni el propio Partido Socialista. Está demostrado, y ellos tienen acceso a los datos para saberlo, que hay más contribuyentes y más ingresos. Pero, insisto, lo importante es que es una medida social que beneficia a las familias porque va a inyectarles unos ingresos extra. Y va a evitar que se les perjudique como consecuencia del incremento de los salarios gracias a la deflactación del 4,3%, o que tengan que tributar incluso familias que no tenían que hacerlo antes. Esa corrección es muy importante, pero desde el punto de vista social le reitero que significa ni más ni menos que 360 millones de euros vayan a quedar en el bolsillo de los andaluces para que puedan vivir mejor y hacer frente a la situación de crisis y de sobrecostes que hoy tiene la vida desde el punto de vista de la luz, del gas, de los carburantes y, evidentemente, el coste de la inflación tan galopante que estamos sufriendo.

Antonio Sanz se ha convertido en el nuevo 'hombre fuerte' del presidente Juanma Moreno. JAIME MARTÍNEZ

Está a punto de decretarse la alarma por sequía en Sevilla y la situación de los embalses andaluces es dramática, a un 25% de su capacidad. ¿Qué va a hacer la Junta para paliar los efectos de la sequía?Hay gobiernos de la anticipación y gobiernos que esperan a que llegue el problema. Nosotros hemos demostrado que somos el gobierno de la anticipación. Hace un año que tomamos medidas en relación con la sequía y, aunque solo gestionamos el 33% de todo el territorio desde el punto de vista del agua, ya hemos aprobado dos decretos por 141 millones de euros, con obras que están en marcha y avanzan a muy buen ritmo, con prácticamente el 50% ya culminado. El Gobierno de la Nación, teniendo el 67% del territorio donde tiene que gestionar infraestructuras y tomar la iniciativa, solo ha dispuesto 9 millones. Aun así, le hemos tendido la mano para actuar de manera conjunta. Hemos puesto en marcha un gabinete de crisis, hemos pedido flexibilización en relación con los fondos Next Generation para poder ejecutar un mayor número de obras. Y hemos planteado medidas como la doble tarifa eléctrica para los regantes, que significaría un ahorro de más de un 20% del coste de la luz para agricultores y ganaderos; fondos para nuevas infraestructuras hídrica; la bajada de IVA de los insumos; una bonificación del agua desalada a 0,30 céntimos, al menos para regantes; adaptar el seguro combinado para cubrir los efectos de la falta de lluvia; reprogramar los fondos europeos para emplearlos en obras hídricas que son cruciales. Aún así, tenemos que estar todos muy preocupado y alerta.

La convocatoria de elecciones paralizó la tramitación de la proposición de ley para aumentar los regadíos junto a Doñana. ¿Van a retomar esa iniciativa?Fue una iniciativa de los grupos parlamentarios, por lo tanto, no le puedo decir qué planteamiento hay en estos momentos. Sí le digo que desde luego para nosotros Doñana siempre va a formar parte de una estrategia donde creo que todas las administraciones tenemos que sumar. Tenemos la obligación y la responsabilidad de proteger y trabajar claramente porque un espacio natural, que es un privilegio ante el mundo, no corra peligro. Hemos creado un grupo técnico-científico para definir las relaciones entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas y la ecología de Doñana. Es decir, trabajamos y tenemos la mano al Gobierno de la Nación para juntos defender Doñana.

Tenemos la obligación de trabajar para recuperar el dinero robado de los ERE que tenía que haber ido a los parados"

¿Cuál es su opinión sobre el posible indulto a Griñán?La reacción más preocupante la vemos de parte del PSOE, que ahora discute y no es capaz de respetar ni la decisión de los tribunales. Lo más grave es que pretenden ocultar la responsabilidad que ya una sentencia ha marcado claramente mediante una condena a los responsables políticos del mayor caso de corrupción que ha habido en la historia de la democracia y de la autonomía. Pero la sentencia dice también que se podía haber evitado y no se evitó. Por lo tanto, querer ocultar la gravedad de los ERE es algo que supone un ejercicio de irresponsabilidad política. Gracias a Dios, eso ya es el pasado, en Andalucía eso no volverá a ocurrir porque ya no gobierna el Partido Socialista, y porque hemos tomado medidas importantes de transparencia y de control del gasto. En relación con el indulto, creo que el Gobierno no puede indultarse a sí mismo, el PSOE no puede indultar al PSOE. Y yo creo que eso genera desconfianza, porque la política no puede sustituir a la Justicia nunca. Y parece que por ahí va la posición del PSOE y del Gobierno. En ese sentido, creo que es una situación grave.