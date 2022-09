Jorge Javier Vázquez explica cómo se encuentra tras sufrir un derrame en el ojo

Jorge Javier Vázquez vive unos días de ensueño. Y es que después de volver a su preciado puesto de trabajo como presentador de Sálvame, ahora celebra la gran acojida que está teniendo su libro Antes del olvido. De hecho, asegura que ha sufrido un derrame ocular por la emoción.

El comunicador anunció el pasado lunes el lanzamiento de su nuevo libro, que saldrá a la venta el 9 de noviembre. En el programa de las tardes de Telecinco dio la noticia y leyó la primera página. Lo hizo entre lágrimas, ya que en sus páginas recoge el dolor que ha sentido este año, sobre todo por la muerte de su amiga Mila Ximénez, a quien le rinde homenaje.

La presentación de Antes del olvido generó una oleada de interés entre sus seguidores, que lo han colocado en la lista de los cinco libros más vendidos en Amazon. El catalán lo ha contado en Instagram, revelando que el carrusel de emociones que siente estos días le ha llevado a sufrir un leve derrame.

El presentador ha enseñado su ojo izquierdo y ha explicado que su apariencia no se debe a nada más que al estado de felicidad que atraviesa. "No os penséis que esto me lo he hecho borracho, cayéndome después de cazar un elefante o por haberme puesto bótox, eso me toca a finales de esta semana".

"Esto que tengo aquí es un pequeño derrame y me lo he hecho por vosotros", ha apuntado. "Es un derrame de felicidad. Estoy tan excitado por todo lo que está pasando con Antes del olvido, que he tenido que ir a que me hagan un drenaje para bajarlo".

"Estoy feliz. Así que si queréis seguir dejándome la cara como un mapa podéis seguir haciéndolo", ha bromeado antes de lanzar un reto: "He pensado una cosa: si seguís manteniendo el libro en el top 5 hasta que salga, hago el reto más estrambótico que me propongáis".