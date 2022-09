Jorge Javier Vázquez avisó la pasada semana que tenía una buena noticia que dar en su regreso a Sálvame. Y así ha sido: el presentador catalán ha anunciado este lunes el lanzamiento de su nuevo libro, Antes del olvido, cuya primera página ha leído en directo y roto de dolor.

Este libro, el tercero del comunicador, representa lo complicado que han sido para él los últimos meses, marcados por el fallecimiento de su amiga Mila Ximénez. De hecho, fue el día de su muerte cuando el presentador se puso manos a la obra con el proceso de escritura.

"He llegado a la conclusión de que mi padre y Mila, que se han conocido y se han hecho muy amigos, me las han hecho pasar muy putas este año para que me deje de tonterías", ha contado el presentador sobre su nuevo proyecto, el cual se había planteado no publicar.

Jorge Javier dedica su tercer libro a Mila Ximénez, emocionado junto a Adela González en #yoveosálvame.@jjaviervazquez, una bestia televisiva que controla el show como nadie. @addelagonzalez, una profesional con trayectoria impoluta, adaptada 100% al formato, y muy humana. pic.twitter.com/ZuZJLStWc8 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 19, 2022

"Si lo escribía tenía que ser con todas las consecuencias, sin paños calientes", ha confesado, reconociendo no saber que "se podía vivir con tanto dolor". En algunos momentos ha llegado a sentirse "muerto" a nivel emocional.

"Este año creo que la única manera que he tenido para salir de este pozo en el que estaba metido, en el que no sabía que estaba tan metido, ha sido escribir un libro", ha reconocido el rostro de Mediaset, que, a sus 52 años, ha pensado muchas veces si su existencia tenía sentido.

Con la voz entrecortada ha comenzado a leer el arranque de Antes del olvido hasta que, finalmente, ha roto a llorar. "La presencia de Mila sobrevuela todo el libro, es más, creo que el libro es sobre todo una carta de amor a Mila y nuestra especial manera de entender la vida", ha dicho.

"Antes del olvido es una necesidad, la de un Jorge Javier que necesita desnudarse emocionalmente y acurrucarse en los brazos de su madre porque es uno de los lugares del mundo en los que se siente más seguro", ha continuado leyendo.

Para el presentador, el libro "también es una sensación": "La de sentirme invencible porque he llegado a la conclusión de que mi padre y Mila, que se han conocido y se han hecho muy amigos, me las han hecho pasar muy putas este año para que me deje de tonterías y aprenda a disfrutar de una vez por todas del maravilloso espectáculo que es la vida".

"Gracias a los dos. Este tiempo he tomado muchas notas y espero que algunas le sirvan a quien lea este libro", ha zanjado, fundiéndose pocos segundos después en un abrazo con su compañera Adela González. Solo queda esperar hasta el próximo 9 de noviembre, la fecha de publicación, para conocer más detalles.