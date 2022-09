Belén Esteban está recuperando poco a poco sus compromisos profesionales, así como la vida social, es por ello que ha acudido a la entrega de premios del Museo Chicote.

En el photocall, la princesa del pueblo ha dejado claro que no pretende perderse ningún evento de este tipo: "Me ha dicho la psicóloga que vaya a todo lo que me inviten, y le he dicho: 'No te preocupes, y a lo que no me inviten, también'".

La colaboradora de Sálvame ha confesado a la prensa que echaba de menos retomar todos los eventos y, en definitiva, su vida previa al accidente.

En cuanto a la polémica de Olga Moreno, la empresaria recalca que no quiere ser partícipe de la misma y ni confirma ni desmiente, que la ex de Antonio David Flores mantenga una relación con Agustín Etienne.

"Me ha llamado hoy Jorge desde Sálvame, que estaba en la peluquería poniéndome guapa, y eh... mira, paso. Es que de verdad, no me merece la pena, yo estoy aquí hoy pasándomelo bien y, ¿sabéis qué os digo?, que con lo mío ya tengo bastante, pero que a mí no me echen la culpa", declaró Belén a Europa Press.