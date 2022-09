Belén Esteban reacciona al regreso de Paz Padilla a Mediaset: "No he vuelto a tener contacto con ella"

El pasado sábado 10 de septiembre quedó marcado en la televisión como el día que Paz Padilla regresó a Mediaset después de su despido por parte del grupo de comunicación.

La presentadora acudió al plató de Ya es verano donde estuvo charlando con Frank Blanco sobre su regreso y no dudo en lanzar alguna que otra indirecta a Telecinco y a sus antiguos compañeros de programa.

Es por ello que durante la tarde del lunes, los colaboradores de Sálvame han querido opinar acerca de la gaditana después de haber visto su intervención.

"Me cuesta trabajo concebir tanta positividad y ausencia de dolor y resquemor. Quizás porque yo soy más rencoroso. Fue abrupto verla en Ya es verano porque no pudimos muchos despedirnos de ella viéndola aquí" comenta Miguel Frigenti, asegurando que hay detalles que aún le cuestan creer.

Lydia Lozano comparte un sentimiento parecido al del toledano: "Es sensación de incredulidad. Lo que me incomoda es no saber, verla aquí y allí... no entiendo muchas cosas".

Para Kiko Matamoros, la vuelta de Paz Padilla genera en él expectación. "Siempre he tenido una buena relación con ella", señala el exconcursante de Supervivientes, aunque también dice que es una "montaña de incongruencias" y que con echar de menos a sus compañeros no se refiere a los colaboradores de Sálvame.

Le ha seguido su tocayo, Kiko Jiménez, quien afirma que le gustaría que la gaditana volviese al programa, ya que genera interés: "A raíz de tener una discusión con Belén Esteban se quedó todo en el aire. Yo como espectador también me quedé con ganas de más".

Tras esta declaración, ha sido la propia Belén Estaban quien ha puesto la guinda del pastel a este asunto. "Todo lo bueno que le pase a la gente me alegro. Le deseo lo mejor y que esté feliz con su pareja", comenta la colaboradora, asegurando también que desde que se fue de la cadena no ha vuelto a tener contacto con ella.