La sucesión de dos DANA y una vaguada dejarán lluvias y temperaturas más frías en España: "Entramos en un otoño anticipado"

El otoño está a la vuelta de la esquina. En tan solo dos días cambiaremos de estación y el tiempo lo hará de manera drástica con ella. La DANA que actualmente atraviesa algunos puntos de la península (Comunidad valenciana y el sur de Andalucía y Extremadura) dejará paso a la siguiente, que llegará a casi toda España este fin de semana. El mal tiempo, sin embargo, no acabará ahí. Una vaguada 'postdana' mantendrá las lluvias y las temperaturas bajas un poco más. El otoño ha llegado.

Francisco Martín, meteorólogo de Meteored, ha explicado a 20minutos que actualmente la península se encuentra bajo una DANA que pasará entre este miércoles y el jueves. "Actualmente hay una pequeña circulación cerrada, una DANA. No es más ni menos que una borrasca aislada en niveles altos y ahora mismo está situada en la vertical del Golfo de Cádiz", ha señalado.

Asimismo, el fin de semana estará protagonizado por otra DANA más intensa que afectará al suroeste de la península y eso "va a traer un cambio de tiempo porque viene viento de componente norte". En cambio, Martín ha hecho hincapié en que esta DANA "pasará rápido" y al tratarse de una DANA móvil no se quedará aislada, que es lo más peligroso en estos casos.

Precisamente la semana que viene el tiempo no variará mucho, ya que, a pesar de que la DANA tan solo durará unos días, llegará una vaguada en altura que dará la bienvenida a "un otoño anticipado, como debe ser por estas fechas", manifiesta Martín.

Posible ciclón tropical y veranillo de San Miguel

La acumulación de aire frío en la región de Madeira ha dejado lluvias intensas en las Islas Canarias. Estas no tienen previsión de cese ya que el sur de las Islas se encuentra ante un "posible ciclón tropical" que dejará precipitaciones intensas en el archipiélago. A pesar de este posible ciclón, Martín ha recalcado que "si se forma, no va a afectar a Canarias. Simplemente va a estar cerca de Canarias, pero no le va a afecta", a excepción de "un episodio de lluvias para este fin de semana". Estas precipitaciones también se registrarán en la mitad sur y el centro de la península.

Las repercusiones de este cambio brusco de temperaturas estarán presentes, sobre todo, en la zona mediterránea y ya se hace notar con el incremento de las temperaturas en el mar. Este descenso de temperaturas y presencia de lluvias podría durar muy poco ante el "veranillo de San Miguel", que, como explica Martín, suele durar entre dos o tres días, "pero volverán a bajar".

Previsión para este jueves

Este jueves se presentarán chubascos "muy fuertes" sobre todo en el litoral valenciano con hasta 100 litros por metro cuadrado. Además, en el mediterráneo, sobre todo en Cataluña, Murcia, Andalucía y Baleares, se registrarán lluvias "persistentes".

#FelizMiércoles. Puedes ver el video con la predicción oficial de #AEMET para hoy (y los próximos días) en https://t.co/pEaetNozsn pic.twitter.com/CVeM3bA4Sm — AEMET (@AEMET_Esp) September 21, 2022

El resto de la península tendrá cielos nubosos con menor probabilidad de lluvia y tormentas. En cambio, la zona noroeste de España presentará cielos nubosos.

Riesgo de inundaciones en el este peninsular

Las precipitaciones que dejarán las DANA y la vaguada en distintos puntos de España estarían asociadas a una onda tropical que se está moviendo desde el interior del continente africano hacia su costa occidental y es posible que se intensifique en los próximos cinco días hasta convertirse en un ciclón tropical, según ha informado Rubén Del Campo, el portavoz de la Aemet.

"La predicción de este tipo de sistemas tropicales y su trayectoria está sujeta a muchas incertidumbres", ha indicado Del Campo, quien ha añadido que este fenómeno meteorológico se desplazaría por aguas atlánticas en paralelo a la costa africana, sin que por el momento se pueda determinar en qué grado afectará al archipiélago canario.

Previsión meteorológica para el fin de semana

El viernes será el punto de inflexión para la llegada de la primera DANA. Se comenzarán a experimentar los primeros cambios de temperatura y la probabilidad de lluvia se incrementará con el paso de las horas dejando chubascos en zonas de Castilla y León, Andalucía, Navarra y La Rioja.

Por otro lado, la Aemet prevé lluvias localmente intensas en el archipiélago canario a partir del sábado próximo, que afectarían sobre todo a las islas occidentales y a Gran Canaria e irían acompañadas de rachas de viento muy fuerte en las cumbres.

El sábado y el domingo se sufrirá una bajada de temperatura, precisamente en la parte central de la mitad norte. Además, la zona cantábrica registrará lluvias débiles y chubascos tormentosos. La entrada de aire frío producirá inestabilidad, centrándose en el nordeste del país, sobre todo en Baleares. Precisamente será el domingo cuando la DANA entre a la península por el noroeste.