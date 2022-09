Pipi Estrada ha sido el primer expulsado de Pesadilla en el Paraíso y, lejos de regresar a la calma después de la tempestad, se ha encontrado de nuevo rodeado de polémicas y acusaciones en el plató de Sálvame. Y ha sido Carmen Borrego la que ha iniciado la nueva batalla.

"Llevas diciendo desde que llegaste al programa que estás aquí para pagarle a Terelu, como que ella es la responsable, cuando la gente sabe que no", ha empezado Borrego. "Me gustaría que explicaras al público dónde está el dinero porque Terelu no ha cobrado una peseta. A la que tú dices que estás pagando, no la estás pagando".

Pipi Estrada ha querido defenderse de las acusaciones, echando balones fuera. "Tendréis que preguntar entonces. Está muy clarito. Esto es muy fácil: tú vas la administración de la Fábrica de la Tele y preguntas cuánto se me ha descontado. Ahí tienes una cantidad importante. Tendréis que preguntar a vuestro abogado".

Belén Esteban también ha querido meter un poco el dedo en la llaga y ha acusado a Pipi Estrada de hacer algo similar a Toño Sanchís. "Me parece vergonzoso que sigas teniendo una deuda, y que la justicia no llegue hasta el final", pero Pipi no ha querido entrar más. "Yo no tengo nada más que decir. He pagado a Hacienda 300.000 euros".

"Yo creo que Terelu tendría que hablar. Aunque creo que ella no quiere porque supone rebajarse, debería hablar y explicar todo de una vez", ha concluido Jorge Javier Vázquez.