Según 'Sálvame', Carmen Borrego tendría una deuda de casi 700.000 euros con Hacienda

David Galván, asesor fiscal ha visitado el programa de Sálvame y ha advertido: un colaborador del programa tiene una deuda muy grande con Hacienda. Y, para sorpresa de todos, la protagonista es Carmen Borrego.

Según el asesor fiscal contratado por Sálvame, todo vendría de la empresa que le dejó su madre a Carmen Borrego. Dicha empresa tendría una deuda de 620.000 euros que, sumando intereses y demás, serían más de 660.000. No presentaría cuentas desde 2017 y Carmen aparece como cargo vigente de la empresa, siendo apoderada desde 2004.

"Yo no he sido apoderada de esa sociedad jamás. Alguien me ha tenido que poner sin yo saberlo. Jamás he ido al notario para ser apoderada", ha respondido Carmen, tajante. "Mi madre tuvo un problema con Hacienda, pero como lo han tenido muchos".

Carmen Borrego ha insistido en negarlo todo. "Esa empresa se forma hace muchos años y estamos dentro Terelu y yo. Al cabo de los años, se hace ampliación de capital para dejarme a mí fuera. De hecho fui yo a firmar".

"A mí está a punto de darme un infarto. Y mi madre, si lo está viendo, más aún. Estas cosas hay que hacerlas bien", ha estallado Carmen Borrego, muy nerviosa con la situación. El asesor fiscal le ha recomendado a la hija de María Teresa que vaya a Hacienda para poner orden en todo lo que está pasando, y Borrego ha abandonado el plató para poder descubrir el motivo de la deuda.

Finalmente, podría parecer que la venta de la casa de María Teresa podría haberse hecho de mal, quedando una deuda en la casa a nombre de la familia Campos.