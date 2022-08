La mítica prueba de Supervivientes conocida como El puente de las emociones llegó a Sálvame hace unas semanas, y este jueves ha sido Carmen Borrego la que ha tenido que cruzar el plató desnudando su alma por completo. Cuando más se ha emocionado la colaboradora, ha sido al hablar de su madre.

"Necesito darle más dedicación a mi madre. Mi madre siempre ha sido muy independiente. Y cuando se hace más mayor, esa independencia que tenía ya no la tiene", ha empezado diciendo.

Carlos Lozano ha ido guiando a la colaboradora a cada paso y le ha preguntado qué le diría a María Teresa Campos si la tuviera en ese momento delate. "Yo si la tuviera ahora delante, le diría que eres la mejor madre que hemos tenido, que lo sigues siendo, que vamos a estar siempre a tu lado, y que nos tienes que hacer un poquito de casa que no nos haces ni puñetero caso", ha contestado.

"Mi hermana y yo nos hemos apoyado mucho en ella. Y ahora llega el momento en el que ella se apoye en nosotras", ha explicado Carmen, comentando emocionada la situación actual con su familia que, para ella, "es lo más importante".

"Para mí la familia es lo más importante. En todas las familias, los hermanos se pelean, pero si eres una familia pública, la cosa cambia". También ha querido recordar un error de su pasado, cuando habló públicamente sobre su familia.

"Creo que he cometido un error, y espero no volverlo a cometer. Públicamente, de mi boca no va a salir nada más sobre mi familia. Sobre todo por respeto a mi madre", y, tras esas palabras, ha acabado hablado sobre su futuro: "Espero retirarme en Sálvame".