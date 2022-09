Lorena Castell y María Zurita se sinceran sobre su experiencia con la maternidad: "Las dos hemos sido mamás ya mayores"

MasterChef Celebrity 7 emitió este lunes su segunda entrega, en la que se despidieron de Eduardo Rosa tras una prueba de eliminación que no dejó lugar a dudas.

Sin embargo, el cocinado de exteriores sí fue más reñido, pero finalmente fue el equipo azul el que se hizo con la victoria. E incluso iban tan bien que algunos aspirantes tuvieron tiempo para hablar mientras preparaban algunas elaboraciones.

Ese fue le caso de Lorena Castell y María Zurita que, mientras pelaban tomates, se sinceraron sobre su experiencia con la maternidad. "Qué historia tenemos tú y yo", le comentó la hija de Margarita de Borbón.

"Las dos hemos sido mamás ya mayores, ¿eh? Yo a Río con 39", comentó la colaboradora de Zapeando. "Yo empecé el tratamiento con 40 y lo tuve con 42", añadió Zurita y, después, le preguntó por la experiencia de Lorena Castell en el hospital.

"Cuando nació, por la noche me dijeron que se lo tenían que llevar porque se dieron cuenta en unos análisis que tenía la proteína reactiva alta. Dije: 'Pues me cojo una autocaravana y me planto en un parking al lado del hospital'. Y ahí estuve 10 días hasta que me dieron a mi bebé otra vez", explicó.

"Yo con Carlitos feliz. Fue un desprendimiento de placenta, 3 de la mañana... Nació en la semana 29, estuvo a punto de morirse", relató María Zurita.