Fran Rivera, sobre su nueva faceta como cantante: "Hay gente que queda para jugar al pádel y nosotros para cantar"

Solo es un hobby, pero se está convirtiendo en algo más que habitual para Fran Rivera. Incluso se ha atrevido a hacer gala de ello en alguna que otra ocasión pública.

Es la faceta más amable del torero, envuelto continuamente en polémicas familiares, unas veces con sus hermanos, otras con su primo Canales Rivera y otras, incluso, con Isabel Pantoja.

Se trata de su nueva faceta como cantante. Guitarra en mano, el hijo mayor de Paquirri y Carmina Ordóñez no ha dudado de exponer sus dotes como artista, algo de lo que ha hablado recientemente.

"Respeto muchísimos a los cantantes. Lo nuestro es una cosa de amigos, de disfrutar y pasarlo bien. No tenemos ni media pretensión. Hay gente que queda para jugar al pádel y nosotros para cantar. A mí solo no se me ocurre ni cantar en la ducha", ha explicado el diestro con humor.

Lo cierto es que esta nueva faceta ha llegado hasta su cuñada, Eva González, presentadora de La Voz, y por ella fue preguntada durante la presentación ante los medios de su nueva edición.

"No lo he podido escuchar, pero ahí hay muchos amigos y tiene que ser divertido, seguro. En cuanto tenga oportunidad los escucho y los bailo. Es un hobby y se lo pasa bien y lo disfruta", dijo la andaluza.

Eso sí, también avisó: "Podría venir a La Voz, porque aquí no importa quién sea. Los coach no le ven, así que si canta bien entra y si no, pues para su casa". Invitado queda.